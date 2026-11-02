Matador développe ses activités de transport et de stockage à San Mateo grâce à des contrats gaziers dans le bassin du Delaware

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La société pétrolière et gazière Matador Resources MTDR.N a annoncé lundi que sa coentreprise San Mateo Midstream a signé deux accords à long terme avec un important producteur du bassin nord du Delaware, élargissant ainsi sa présence dans le domaine de la collecte et du traitement du gaz naturel au Nouveau-Mexique.

* Parmi ces deux accords, le nouveau contrat porte sur la collecte et le traitement du gaz naturel provenant de certaines parcelles récemment affectées à cette activité dans les comtés de Lea et d’Eddy au Nouveau-Mexique, ainsi que sur le traitement de ce gaz naturel au complexe de traitement de Marlan, situé dans le comté d’Eddy

* L’autre accord constitue une prolongation d’un contrat existant lié à l’usine de traitement de Black River de San Mateo

* San Mateo, la coentreprise midstream détenue à 51% par Matador et Five Point Infrastructure, prévoit d’ajouter un train de traitement d’une capacité de 300 millions de pieds cubes par jour ainsi qu’une unité de rejet d’azote à son complexe de Marlan

* Ces installations viendront s’ajouter à 20 miles de nouveaux gazoducs et à une installation de traitement du dioxyde de carbone

* L'achèvement de cet agrandissement est prévu pour fin 2028

* En 2027, San Mateo prévoit d’achever le raccordement complet du réseau grâce à un gazoduc nord reliant son infrastructure de collecte du comté de Lea à celle de Cardinal dans le comté d’Eddy

* En juin, San Mateo avait acquis les unités d’exploitation de Cardinal Midstream Partners pour 752 millions de dollars

* Par la suite, elle a achevé le raccordement des réseaux de San Mateo et de Cardinal dans le sud du comté d’Eddy