Mastrad reporte la publication de ses comptes

Le spécialiste des ustensiles de cuisine a informé le marché et ses actionnaires du report de la publication de ses résultats annuels pour l'exercice 2025/2026, clos le 30 juin 2026. Initialement prévue au plus tard le 31 octobre 2026, la diffusion des états financiers est désormais décalée au 30 novembre 2026.

Ce report est motivé par des négociations en cours susceptibles d'avoir un impact sur les perspectives de l'entreprise. Réuni pour examiner la situation, le conseil d'administration a estimé indispensable d'obtenir une visibilité suffisante sur l'issue de ces discussions avant d'arrêter définitivement les comptes. L'objectif affiché est de garantir une information financière fidèle, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la continuité d'exploitation et l'intégration des événements postérieurs à la clôture.

Mastrad s'est engagée à communiquer les conclusions de ces pourparlers conformément à ses obligations d'information permanente. La date de l'assemblée générale chargée de statuer sur les comptes annuels sera précisée ultérieurement.