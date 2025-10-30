MASTRAD : MASTRAD ANNONCE SES RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES au 30.06.2025

Résultats annuels consolidés 2024-2025 (exercice clos le 30 juin 2025)

Paris, le 30 octobre 2025 - MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine, annonce ses résultats consolidés audités au titre de l'exercice, clos le 30/06/2025.

Au cours de l'exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 489 K€, contre 1 864 K€ un an plus tôt. Cette baisse, anticipée dans les précédentes communications, reflète avant tout la période de transition que traverse Mastrad : recentrage sur les produits connectés, transfert des ventes de la gamme historique sous le contrat de licence signé avec M&CO et développement de nouvelles références.

Cette évolution a été accentuée par plusieurs facteurs externes :

la hausse des droits de douane et des coûts logistiques entre la Chine et les États-Unis, où Mastrad réalise une part importante de ses ventes ;

le report du lancement commercial du nouveau produit Temp°it, toujours en phase de finalisation technique ;

et une concurrence accrue sur le segment des thermomètres connectés, qui a pesé sur les ventes du Meat°it 3, produit phare de la marque ORKA.

Dans ce contexte, la perte d'exploitation s'établit à 1 590 K€ contre 725 K€ au cours de l'exercice 2024-2025. Le résultat net s'affiche à - 1 579K€ contre -794K€.

CONSOLIDES GROUPE

En K€ (Normes françaises) 30 06 25

12 mois 30 06 24

12 mois Var. (%) Chiffre d'affaires 489 1 864 -73,76% EBITDA -1 108 -511 NA (% du CA) -226,60% -27,39% NA Résultat d'exploitation -1 590 -971 NA Marge d'exploitation (% du CA) -325,19% -52,11% NA RCAI -1 654 -907 NA Exceptionnels - 0 55 NA Impôt 75 58 30,11% Résultat net -1 579 -794 98,87% (% du CA) -322,78% -42,58% 658,00% Résultat net part du groupe -1 579 -794 98,87%

Résultats de l'exercice se clôturant au 30.06.2025

Mastrad a poursuivi le recentrage initié en 2023 sur le cœur de son savoir-faire : la mesure de température connectée. L'accord de licence avec M&Co sur la France et l'Europe reste un pilier de cette stratégie et a permis de maintenir une activité récurrente via les redevances et les opérations commerciales (notamment avec Intermarché).

Le Groupe a également bénéficié d'une visibilité accrue grâce à sa présence sur les salons Ambiente (Francfort), The Inspired Home Show (Chicago), Spoga+Gafa (Cologne) et BBQ Expo (Paris). Ces événements ont permis de présenter le Temp°it, premier thermomètre 4-en-1 WiFi de la marque ORKA, et de recueillir des retours très positifs des distributeurs internationaux.

Les deux campagnes de précommandes menées principalement aux Etats-Unis sur Kickstarter et Indiegogo ont atteint ensemble plus de 200 % de leur objectif initial, confirmant l'intérêt du marché et des consommateurs pour ce produit.

La procédure de sauvegarde :

Le 25 mars 2025 le Tribunal de Commerce a accepté le plan de sauvegarde présenté par Mastrad montrant par-là la confiance dans le management et dans la capacité à renouer avec la croissance et le succès grâce à 2 nouveaux produits.

La durée du plan de sauvegarde est sur 8 ans avec un 1er remboursement en mars 2026.

Perspectives 2025-2026

Conformément à la trajectoire annoncée lors des précédents communiqués, Mastrad continue de préparer le lancement commercial de Temp°it, désormais prévu pour le printemps 2026, avec des perspectives de diffusion internationale.

Parallèlement, la société travaille activement sur le lancement d'un nouveau produit de distribution grand public, prévu d'ici la fin de l'année. Ce produit, issu d'un partenariat avec un industriel déjà implanté à l'international, est déjà commercialisé avec succès sur plusieurs marchés étrangers. Cette approche permet à Mastrad de réduire considérablement les coûts de développement, de raccourcir les délais de mise sur le marché et de limiter les risques liés au développement de produits propres.

Positionné sur un segment porteur lié à la durabilité et à la gestion domestique responsable, ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification du groupe, en cohérence avec sa vision d'innovation utile et durable.

Ces initiatives - finalisation de Temp°it, élargissement du portefeuille via ce partenariat stratégique, et consolidation de la marque ORKA - doivent permettre à Mastrad de retrouver une trajectoire de croissance dès 2026, soutenue par une offre innovante et des synergies renforcées entre ses canaux de distribution.

Afin de financer le développement de ces produits et consolider sa structure financière, la société a mis en place un financement obligataire de 1,45 M€, souscrit par Hexagon Capital Fund et la SCI Beluga. La 1ere tranche a été débloquée le 4 août 2025 pour un montant de 500 K€ et une seconde tranche le 3 octobre 2025 pour un montant de 300 K€.

Mathieu Lion, PDG : L'exercice 2024-2025 a été une période de transition exigeante, marquée par un contexte logistique et concurrentiel complexe. Malgré ces contraintes, l'enthousiasme autour de Temp°it et l'arrivée prochaine d'un nouveau produit grand public devrait nous permettre de renouer avec la croissance dès 2026.

A propos de MASTRAD ( https://www.mastrad-paris.fr/ )

Créée en 1994, MASTRAD est une entreprise française pionnière dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié ses gammes historiques d'ustensiles, la société se consacre désormais à la mesure connectée de la température via sa marque ORKA, et plus largement au développement de solutions technologiques durables pour la maison. Dans un contexte d'exigences accrues en matière d'hygiène, d'économie d'énergie et de traçabilité alimentaire, les produits ORKA offrent une réponse simple, précise et accessible aux besoins des consommateurs et des professionnels.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 -Mnémo : ALMAS

Contacts

Mastrad

Ludovic de Nicolay : Directeur Opérationnel

Tél. : 01 49 26 96 00

https://www.mastrad-paris.fr/investisseurs