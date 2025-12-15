 Aller au contenu principal
Intermarché ne commercialisera pas son "loup" en peluche ce Noël mais en 2026
information fournie par AFP 15/12/2025 à 21:22

Dans le spot du studio d'animation français Illogic Studios, un loup se met à cuisiner des légumes pour se faire accepter des autres animaux de la forêt et partager un repas de fêtes.  Les écoutes de la chanson "Le mal-aimé" de Claude François, qui accompagne les aventures du loup, ont été multipliées par quatre depuis le lancement du spot publicitaire. ( AFP / Sylvain THOMAS )

Intermarché ne commercialisera pas avant l'année prochaine la peluche de son loup, star d'une pub de Noël qui a fait le tour du monde, a annoncé lundi Thierry Cotillard, patron du Groupement Mousquetaires/Intermarché.

"la vérité, c'est qu'on a été pris de court", a déclaré Thierry Cotillard dans le journal de 20H de France 2.

"Dans la semaine, on aura 1 milliard de vues dans le monde", pour la publicité Intermarché mettant en scène un loup, selon lui, "il y a une vraie +Loup mania+. On s'y attendait pas", a-t-il ajouté.

"On va pouvoir en produire une centaine d'ici la fin de l'année", a précisé Thierry Cotillard qui ajoute que la peluche sera "française et européenne". "On a fait le choix justement d'être cohérent et de ne pas importer ça de Chine", a-t-il précisé.

La centaine de peluches produite cette année seront offertes "à des associations pour les enfants", a ajouté Thierry Cotillard.

"Mais on prend surtout l'engagement que l'année prochaine au pied du sapin en 2026 il y aura bien cette petite peluche 'made in France'", a-t-il dit.

Dimanche, Intermarché avait mis en garde contre des ventes frauduleuses de peluches de son loup.

"Attention, soyez prudents, Il y aura bien évidemment des arnaques, voire de la fraude. Intermarché ne va pas le commercialiser sur cette fin d'année", a insisté Thierrey Cotillard.

Dans le spot publicitaire signé du studio d'animation français Illogic Studios, un loup se met à cuisiner des légumes pour se faire accepter des autres animaux de la forêt et partager un repas de fêtes avec eux.

Les écoutes de la chanson "Le mal-aimé" de Claude François, qui accompagne les aventures du loup, ont été multipliées par quatre depuis le lancement du spot publicitaire, selon le porte-parole.

L'offre BoursoBank