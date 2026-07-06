MASTRAD : MASTRAD annonce les résultats au 31.12.2025

Résultat consolidé du 1 er semestre 25-26 clos au

31/12/2025

Mastrad annonce ses résultats sur le semestre écoulé.

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Paris, le 6 juillet 2026 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine, annonce ses résultats consolidés audités sur le premier semestre de son exercice, clos au 31/12/2025.

Au cours du premier semestre s'achevant au 31/12/2025, Mastrad a réalisé un chiffre d'affaires de 344K€ (vs. 383K€ au 31/12/2024), ce repli résultant principalement du report du lancement commercial de Temp°it. Le résultat net s'affiche à – 1 799K€ contre – 644K€, du fait de la comptabilisation de nombreuses dépréciations. Dans ce contexte, la trésorerie du Groupe demeure tendue et la Société est en discussion avancée avec des partenaires financiers pour trouver une solution.

CONSOLIDES GROUPE En K€ (Normes françaises) 31 12 25

6 mois 31 12 24

6 mois Var.

(%) Chiffre d'affaires 344 383 -10.18% EBITDA (1 007) ( 479) -110.23% (% du CA) -292.73% -125.07% N.S Résultat d'exploitation (1 157) ( 725) -59.59% RCAI (1 213) ( 644) -167.70% Exceptionnels ( 511) - N.S Impôt (dont Crédit impôt recherche) ( 75) - N.S Résultat net part du groupe (1 799) ( 644) -179.35%

Résultats du premier semestre de l'exercice se clôturant au 31/12/2025

Au cours du 1 er semestre 2025/2026, Mastrad a poursuivi l'exécution de sa stratégie de recentrage autour des objets connectés, des technologies culinaires intelligentes et des nouveaux marchés à forte croissance.

Les financements obtenus dans le cadre du partenariat avec Hexagon ont permis de poursuivre les investissements dans les développements technologiques engagés depuis près de deux ans. Le projet Temp°it , premier thermomètre de cuisson 4-en-1 intégrant mesure instantanée, sonde filaire, sonde sans fil et thermomètre infrarouge, a franchi plusieurs étapes importantes mais son lancement a dû être décalé du fait de plusieurs difficultés techniques. Le produit ne sera pas prêt avant fin 2026 au plus tôt.

Parallèlement, Mastrad a lancé en France la commercialisation de FoodCycler , solution innovante de réduction des déchets alimentaires domestiques, ouvrant ainsi au Groupe l'accès à un nouveau segment de marché en forte croissance porté par les préoccupations environnementales des consommateurs. Ce lancement a été moins dynamique que prévu.

Sur le segment des licences, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires sous licence de 115 K€ au 31/12/2025, contre 174 K€ au 31/12/2024, soit 33% du chiffre d'affaires consolidé du semestre.

Enfin, la société a poursuivi les développements d'un nouveau produit innovant destiné à compléter son portefeuille technologique et à constituer un futur relais de croissance.

Ce repli du chiffre d'affaires se traduit par un EBITDA également en repli qui s'établit à – 1 007 K€ contre – 479K€ un an plus tôt au 31/12/20254.

Après la prise en compte d'une dotation nette aux amortissements et provisions représentant une charge de 150K€ (contre 242K€ au 31/12/2024), portant principalement sur les immobilisations incorporelles et corporelles liées aux développements technologiques, le résultat d'exploitation s'établit à – 1 157 K€ contre – 725 K€ un an auparavant.

À cela s'ajoutent des charges exceptionnelles nettes de 511K€ relatives notamment à la reprise des avances et acomptes sur immobilisations en cours concernant des projets qui n'aboutiront pas.

Après la prise en compte de ces éléments et d'une charge d'impôt (net du CIR) de 75K€, le résultat net du 1 er semestre clos le 31/12/2025 s'établit à – 1799 K€ contre -644 K€ au 31/12/2024.

Par ailleurs, la Société maintient à son bilan des avances et acomptes sur immobilisations incorporelles et corporelles pour une valeur nette comptable de 410K€ au 31/12/2025, relatifs à des projets de développement technologique dont certains ont été interrompus au cours du semestre. Les Commissaires aux Comptes ont assorti leur conclusion d'une réserve sur ce point, considérant qu'en l'absence de flux futurs attendus sur ces projets, ces actifs ne présentent plus de valeur économique recouvrable au 31/12/2025 et qu'une dépréciation complémentaire aurait dû être enregistrée à due concurrence.

Situation bilantielle au 31/12/2025

Les capitaux propres consolidés – part du Groupe – s'établissent à – 622K€ au 31/12/2025, contre 480K€ au 30/06/2025, cette évolution reflétant principalement la perte du semestre.

La trésorerie disponible s'élève à 161K€ au 31/12/2025 (contre 240K€ au 31/12/2024), nette de concours bancaires courants de 13K€, soit une trésorerie nette de 148K€. Cette position intègre les tirages effectués sur le financement obligataire avec Hexagon Capital Fund et Beluga SCI (OCABSA 2025) au cours du semestre, pour un montant total souscrit de 800 k€.

Les emprunts et dettes financières s'élèvent à 1 615K€ au 31/12/2025 (contre 1 413K€ au 30/06/2025).

Sur une base sociale, les dettes fournisseurs et comptes rattachés s'élèvent à 802K€ au 31/12/2025 (contre 905K€ au 30/06/2025), les dettes fiscales et sociales à 161K€ (contre 127K€), et les autres dettes à 3K€, l'ensemble de ces postes étant par nature exigible à moins d'un an.

Perspectives 2026

Mastrad poursuit sa transformation autour de produits innovants à forte composante technologique et logicielle mais avec des difficultés sur ses développements technologiques et économiques.

Le développement commercial de FoodCycler en France a été arrêté du fait d'un accueil du public moins favorable qu'anticipé et des coûts de promotion trop importants par rapport à la marge dégagée. Le lancement de Temp°it est toujours prévu pour fin 2026 début 2027.

Les discussions avec deux industriels sont toujours en cours mais les tests et validation techniques plus importants que prévus ont décalés les lancements potentiels des nouveaux produits développés dans le cadre de ces partenariats.

Ces décalages ont fortement nui à au développement du chiffre d'affaire et compromettent la continuité d'exploitation.

L'activité de licence est restée stable, cependant le programme de sous-licence avec Intermarché a correctement fonctionné avec des recettes de l'ordre de 150k€ durant le printemps été 2026.

Dans un contexte financier qui demeure exigeant et fortement contraint, la Société est engagée dans des discussions avancées avec plusieurs partenaires financiers en vue de la mise en place d'une augmentation de capital significative, destinée à renforcer ses fonds propres et à assurer la continuité de son exploitation. Mastrad ne manquera pas d'informer le marché de l'avancement de ces discussions dès que possible.

Si les négociations en cours n'aboutissaient pas la continuité d'exploitation serait mise en cause à brève échéance.

Les Commissaires aux Comptes ont souligné l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation au vu des fonds propres et de la trésorerie tels que ces deux postes apparaissent au bilan de Mastrad SA.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

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Mastrad

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