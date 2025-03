Mastrad: décision de justice attendue le mardi 25 mars information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Mastrad a annoncé mardi soir que le Tribunal de Commerce de Paris avait mis en délibéré sa décision concernant l'acceptation du plan de sauvegarde du fabricant d'ustensiles de cuisine, avec un verdict attendu le mardi 25 mars.



Coté à la Bourse de Paris, le titre cédait 13% mercredi à la mi-journée dans l'anticipation de ce jugement.



Suite à l'arrêt d'un contrat avec Whirlpool, son principal client, Mastrad s'était mis en procédure de sauvegarde en 2024 afin de se donner plus de visibilité.



Mais la prorogation de la seconde période d'observation accordée dans le cadre de la procédure de sauvegarde de six mois s'est terminée le 16 janvier.



Sur son exercice 2023-2024, clos au 30 juin 2024, le groupe qui tente de se recentrer sur les sondes de température a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros contre 6,3 millions sur l'exercice précédent.



Sa perte nette s'est toutefois réduite à 794.000 contre -1,4 million d'euros sur l'exercice 2022/2023,, grâce aux premiers effets positifs des initiatives de simplification de ses coûts et de réduction des dépenses.





Valeurs associées MASTRAD 0,03 EUR Euronext Paris -13,54%