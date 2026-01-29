Mastercard va licencier 4 % de ses effectifs mondiaux, selon son directeur financier

Mastercard MA.N a achevé une révision de ses activités qui affectera environ 4% de ses employés à temps plein, a déclaré jeudi le directeur financier de l'entreprise de paiement, Sachin Mehra.

"Basé sur la récente révision stratégique de nos activités, nous nous attendons à enregistrer une charge de restructuration unique au premier trimestre d'environ 200 millions de dollars", a déclaré Mehra lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.