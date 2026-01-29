 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mastercard va licencier 4 % de ses effectifs mondiaux, selon son directeur financier
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mastercard MA.N a achevé une révision de ses activités qui affectera environ 4% de ses employés à temps plein, a déclaré jeudi le directeur financier de l'entreprise de paiement, Sachin Mehra.

"Basé sur la récente révision stratégique de nos activités, nous nous attendons à enregistrer une charge de restructuration unique au premier trimestre d'environ 200 millions de dollars", a déclaré Mehra lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
525,730 USD NYSE +0,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank