Mastercard va licencier 4 % de ses effectifs mondiaux, selon son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mastercard MA.N a achevé une révision de ses activités qui affectera environ 4% de ses employés à temps plein, a déclaré jeudi le directeur financier de l'entreprise de paiement, Sachin Mehra.
"Basé sur la récente révision stratégique de nos activités, nous nous attendons à enregistrer une charge de restructuration unique au premier trimestre d'environ 200 millions de dollars", a déclaré Mehra lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer