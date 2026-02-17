Mastercard s'allie à Cloudflare pour la cybersécurité
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 15:23
Les capacités de surveillance de la surface d'attaque issues de Recorded Future et RiskRecon de Mastercard seront ainsi associées au portefeuille Application Security de Cloudflare, afin de permettre à des millions d'organisations de se défendre contre les cybermenaces.
"Grâce à une solution unifiée, les utilisateurs auront la capacité de cartographier, prioriser et automatiser rapidement la correction des risques cachés dans leurs environnements connectés à Internet", expliquent les deux entreprises.
Elles ont pour objectif de protéger les organisations en éliminant les angles morts, en fournissant des vues précises et en temps réel de la posture de sécurité et en traduisant les insights sur les risques en protection exploitable.
Les offres de sécurité combinées permettront ainsi de révéler des risques cachés, d'évaluer la posture de sécurité et d'automatiser les défenses de tous les actifs connectés au web, selon Cloudflare et Mastercard.
