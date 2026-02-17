 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mastercard s'allie à Cloudflare pour la cybersécurité
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 15:23

Mastercard annonce un partenariat stratégique avec Cloudflare visant à "développer des outils pour aider les petites entreprises, les infrastructures critiques et les administrations à se protéger des menaces cybernétiques les plus urgentes d'aujourd'hui sans freiner l'innovation".

Les capacités de surveillance de la surface d'attaque issues de Recorded Future et RiskRecon de Mastercard seront ainsi associées au portefeuille Application Security de Cloudflare, afin de permettre à des millions d'organisations de se défendre contre les cybermenaces.

"Grâce à une solution unifiée, les utilisateurs auront la capacité de cartographier, prioriser et automatiser rapidement la correction des risques cachés dans leurs environnements connectés à Internet", expliquent les deux entreprises.

Elles ont pour objectif de protéger les organisations en éliminant les angles morts, en fournissant des vues précises et en temps réel de la posture de sécurité et en traduisant les insights sur les risques en protection exploitable.

Les offres de sécurité combinées permettront ainsi de révéler des risques cachés, d'évaluer la posture de sécurité et d'automatiser les défenses de tous les actifs connectés au web, selon Cloudflare et Mastercard.

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
520,750 USD NYSE +0,46%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank