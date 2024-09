Mastercard rachète Recorded Future pour 2,65 milliards de dollars

(AOF) - Mastercard a élargi ses services de cybersécurité en concluant un accord avec Insight Partners pour l'acquisition de la société Recorded Future, spécialisée dans le renseignement sur les menaces, pour 2,65 milliards de dollars. Recorded Future travaille pour plus de 1 900 clients dans 75 pays, dont les gouvernements de 45 pays et plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 100. La transaction, qui devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2025, est soumise à l'examen des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.

