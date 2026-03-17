Mastercard rachète la société d'infrastructure stablecoin BVNK pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars

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Mastercard MA.N a déclaré mardi qu'elle achèterait la société d'infrastructure de paiements en stablecoins BVNK pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,8 milliard de dollars, alors que la société de cartes approfondit sa poussée dans les transferts basés sur la blockchain.

La clarté croissante de la réglementation et l'utilisation plus large des stablecoins ont créé des opportunités pour les réseaux de cartes de se développer au-delà des cartes traditionnelles dans des systèmes de paiement numérique plus rapides et moins coûteux. Mastercard et son rival Visa V.N sont en concurrence pour prendre une longueur d'avance dans ce segment en pleine évolution.

L'accord comprend 300 millions de dollars de paiements conditionnels et devrait être conclu avant la fin de l'année 2026.

BVNK, fondée en 2021, est spécialisée dans l'infrastructure permettant de faire le lien entre les monnaies fiduciaires et les monnaies stables. La plateforme permet d'envoyer et de recevoir des paiements sur tous les principaux réseaux de blockchain dans plus de 130 pays.

L'accord permettrait aux utilisateurs d'utiliser des jetons numériques pour les envois de fonds transfrontaliers, les paiements commerciaux et les versements, entre autres.

"Nous nous attendons à ce que la plupart des institutions financières et des fintechs fournissent, à terme, des services de monnaie numérique", a déclaré Jorn Lambert, directeur des produits de Mastercard.

Mastercard a étendu son empreinte sur les actifs numériques par le biais d'initiatives telles que son Crypto Partner Program, car elle vise à intégrer les paiements basés sur la blockchain dans son réseau existant.