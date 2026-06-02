Mastercard nomme Ling Hai, un membre de l'équipe, au poste de directeur financier dans le cadre d'un remaniement de sa direction

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Mastercard MA.N a nommé mardi Ling Hai au poste de directeur financier. Il succède à Sachin Mehra, qui occupera le poste nouvellement créé de directeur du développement commercial, alors que le géant des paiements procède à un remaniement de sa direction dans le cadre d’une restructuration de son management.

Cette réorganisation, qui prendra effet le 3 août, vise à renforcer l'orientation client des opérations sous une structure de direction unique et à améliorer la coordination entre les marchés.

"Les changements au sein de l'équipe de direction nous indiquent que Mastercard s'apprête à unifier son orientation client sur tous les marchés", a déclaré Daniel R. Perlin, analyste chez RBC Capital Markets.

Ling Hai, qui possède une vaste expérience opérationnelle à l'international, dirigeait auparavant les activités de Mastercard en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

M. Mehra, qui occupe le poste de directeur financier depuis 2019, supervisera désormais les opérations nationales à l’échelle mondiale ainsi que l’aide à la vente, les partenariats et la commercialisation numérique sous une structure de direction unifiée chargée de la mise sur le marché, a indiqué Mastercard.

Dans le cadre de cette réorganisation, Linda Kirkpatrick, présidente pour les Amériques, deviendra directrice des services, succédant à Craig Vosburg.

M. Perlin a déclaré que ces changements pourraient être positifs s'ils se traduisaient par une meilleure interopérabilité régionale et des relations plus étroites avec les clients internationaux.

Ce remaniement intervient alors que Mastercard investit dans les stablecoins et développe ses activités de paiements commerciaux et de services, cherchant à se développer au-delà de ses opérations traditionnelles de réseau de cartes.

La clarification croissante de la réglementation et l'adoption plus large des stablecoins ont également créé de nouvelles opportunités dans le domaine des paiements numériques, incitant Mastercard et son rival Visa V.N à se livrer à une course pour s'assurer un avantage précoce dans ce secteur.

En avril, Mastercard a annoncé un bénéfice du premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, la résilience des dépenses de consommation ayant contribué à soutenir les volumes de transactions sur l'ensemble de son réseau de paiement.

Toutefois, la flambée des prix mondiaux de l'énergie fait craindre que la vigueur des dépenses de consommation ne soit mise à mal, ce qui rendrait les perspectives économiques incertaines .