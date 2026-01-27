 Aller au contenu principal
Mastercard lance une suite d'agents IA personnalisables destinée aux entreprises
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 15:51

Mastercard a annoncé mardi le lancement d'une suite d'IA agentique destinée aux entreprises, une offre qui doit permettre à ses partenaires de développer des agents d'IA personnalisables répondant aux besoins spécifiques de leurs métiers.

Partant du constat que toutes les sociétés ne disposent pas aujourd'hui des ressources nécessaires afin de créer leurs propres outils d'IA agentique, le spécialiste américain du paiement dit vouloir proposer un ensemble de services visant à aider ses clients à intégrer de manière concrète cette technologie émergente au sein de leurs opérations au jour le jour.

Grâce à la solution "Mastercard Agent Suite", les entreprises pourront concevoir, tester et déployer des agents adaptés à leurs objectifs, explique l'émetteur de cartes de crédit dans un communiqué.

Dans le secteur bancaire, par exemple, un établissement partenaire pourra être en mesure de recommander à ses clients le produit le plus approprié en fonction de leur profil, qu'il s'agisse d'une carte de voyage ou d'un compte à frais réduits.

La banque pourra également tester différentes offres, lancer des campagnes personnalisées et suivre leurs performances, améliorant ainsi ses résultats et favorisant la croissance de son portefeuille.

Les commerçants partenaires pourront, quant à eux, configurer des règles pour les stocks, les marges, les promotions et la voix de la marque derrière un agent offrant des conseils conversationnels aux moments clés du parcours d'achat, tous canaux confondus.

L'objectif est de faire en sorte que les consommateurs bénéficient de recommandations personnalisées en temps réel, basées sur leurs préférences, afin de profiter d'une expérience d'achat plus fluide, explique le groupe.

Dans son communiqué, Mastercard précise que sa plateforme "Agent Suite" combine à la fois assistance technique et agents d'IA personnalisables, en s'appuyant sur son expertise dans le domaine des paiements et l'analyse de données, mais aussi sur ses technologiques propriétaires et l'expérience de ses 4 000 conseillers répartis dans le monde.

Ce lancement intervient alors qu'un tiers des applications logicielles d'entreprise devraient intégrer l'IA agentique à horizon 2028, selon les estimations du cabinet de recherche eMarketer, ce qui conduit Mastercard à anticiper qu'une proportion "significative" des interactions avec les clients ainsi que des tâches opérationnelles sera assurée par des agents d'IA d'ici à 2030.

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
523,060 USD NYSE -0,84%
