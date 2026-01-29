Manipulation de cours et corruption: décision jeudi pour l'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri

L'ex-PDG du groupe Casino Jean-Charles Naouri au palais de justice de Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

L'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri doit connaître jeudi son sort judiciaire, poursuivi pour corruption et manipulation de cours, tout comme la société de grande distribution, trois anciens cadres et le patron de presse Nicolas Miguet.

Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision à 13H30.

Lors de leur réquisitoire, mi-octobre, les deux procureurs du parquet national financier avaient demandé quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et aménagement de la partie ferme, ainsi que 2 millions d'euros d'amende contre M. Naouri.

Ils avaient également réclamé 75 millions d'euros d'amende contre la société Casino en tant que personne morale.

Lors des débats, les représentants du parquet avaient pointé une manipulation de cours "orchestrée par Casino" de septembre 2018 à juin 2019, mais aussi l'"intention frauduleuse des dirigeants et cadres de Casino ainsi que de Nicolas Miguet dans la diffusion d'un +feuilleton manipulatoire+".

Sous couvert d'une convention de prestation de conseils d'environ 800.000 euros, ce dernier avait, selon l'accusation, utilisé ses différents canaux de diffusion pour défendre le cours de Bourse de l'entreprise, notamment auprès d'actionnaires individuels. Et ce, sans informer son public de ses liens financiers avec le groupe.

A l'époque des faits reprochés, Casino était sous le feu d'analystes financiers s'inquiétant de sa solvabilité et était pressé par les marchés de réduire son endettement. Début septembre 2018, l'action Casino était tombée au plus bas jusqu'alors, autour de 25 euros.

Tous les prévenus ont réclamé leur relaxe.

Reprise depuis 2024 dans l'escarcelle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, l'enseigne avaient déploré des réquisitions "disproportionnées", faisant valoir que "le Nouveau Casino n'a plus rien à voir ni par sa taille, ni par sa situation financière ou sa gouvernance, avec celui qu'il était à l'époque des faits".

A l'encontre de Nicolas Miguet, des peines de quatre ans d'emprisonnement avec exécution immédiate et 850.000 euros d'amende à titre personnel ont été requises, ainsi que 1.500.000 euros d'amende pour ses diverses sociétés.

Le parquet avait par ailleurs réclamé des peines de deux à trois ans d'emprisonnement avec sursis et des amendes de 300.000 à 500.000 euros à l'encontre des trois ex-cadres de Casino.