 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manipulation de cours et corruption: décision jeudi pour l'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri
information fournie par AFP 29/01/2026 à 04:50

L'ex-PDG du groupe Casino Jean-Charles Naouri au palais de justice de Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

L'ex-PDG du groupe Casino Jean-Charles Naouri au palais de justice de Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

L'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri doit connaître jeudi son sort judiciaire, poursuivi pour corruption et manipulation de cours, tout comme la société de grande distribution, trois anciens cadres et le patron de presse Nicolas Miguet.

Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision à 13H30.

Lors de leur réquisitoire, mi-octobre, les deux procureurs du parquet national financier avaient demandé quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et aménagement de la partie ferme, ainsi que 2 millions d'euros d'amende contre M. Naouri.

Ils avaient également réclamé 75 millions d'euros d'amende contre la société Casino en tant que personne morale.

Lors des débats, les représentants du parquet avaient pointé une manipulation de cours "orchestrée par Casino" de septembre 2018 à juin 2019, mais aussi l'"intention frauduleuse des dirigeants et cadres de Casino ainsi que de Nicolas Miguet dans la diffusion d'un +feuilleton manipulatoire+".

Sous couvert d'une convention de prestation de conseils d'environ 800.000 euros, ce dernier avait, selon l'accusation, utilisé ses différents canaux de diffusion pour défendre le cours de Bourse de l'entreprise, notamment auprès d'actionnaires individuels. Et ce, sans informer son public de ses liens financiers avec le groupe.

A l'époque des faits reprochés, Casino était sous le feu d'analystes financiers s'inquiétant de sa solvabilité et était pressé par les marchés de réduire son endettement. Début septembre 2018, l'action Casino était tombée au plus bas jusqu'alors, autour de 25 euros.

Tous les prévenus ont réclamé leur relaxe.

Reprise depuis 2024 dans l'escarcelle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, l'enseigne avaient déploré des réquisitions "disproportionnées", faisant valoir que "le Nouveau Casino n'a plus rien à voir ni par sa taille, ni par sa situation financière ou sa gouvernance, avec celui qu'il était à l'époque des faits".

A l'encontre de Nicolas Miguet, des peines de quatre ans d'emprisonnement avec exécution immédiate et 850.000 euros d'amende à titre personnel ont été requises, ainsi que 1.500.000 euros d'amende pour ses diverses sociétés.

Le parquet avait par ailleurs réclamé des peines de deux à trois ans d'emprisonnement avec sursis et des amendes de 300.000 à 500.000 euros à l'encontre des trois ex-cadres de Casino.

Valeurs associées

CASINO GUICHARD
0,2310 EUR Euronext Paris +0,52%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 28/01/2026
    Top 5 IA du 28/01/2026
    information fournie par Libertify 29.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Capgemini , Intel, LVMH , SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal après avoir reçu la médaille de la ville de Strasbourg, dans l'est de la France, le 26 janvier 2026 ( AFP / ROMEO BOETZLE )
    Boualem Sansal aux portes de l'Académie française
    information fournie par AFP 29.01.2026 04:47 

    Va-t-il devenir un "immortel"? L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pourrait être élu jeudi à l'Académie française, près de trois mois après avoir sa libération de prison en Algérie. Les membres de l'Académie se réunissent à 15H00 à huis clos sous la coupole ... Lire la suite

  • Une publicité pour Samsung dans une rue de Séoul, le 8 janvier 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    Le bénéfice net de Samsung bondit d'un tiers en 2025, tiré par l'IA
    information fournie par AFP 29.01.2026 01:52 

    Le géant sud-coréen des technologies Samsung a annoncé une hausse de près d'un tiers de son bénéfice net en 2025, tiré par l'IA, dont le développement devrait encore constituer un robuste moteur de croissance cette année selon le groupe. Sur l'année, le bénéfice ... Lire la suite

  • Une puce Nvidia (Crédit: / Adobe Stock)
    Nvidia a aidé DeepSeek à perfectionner des modèles d'IA utilisés par la suite par l'armée chinoise, selon un législateur
    information fournie par Reuters 29.01.2026 01:17 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Les modèles d'IA de DeepSeek rivalisent avec ceux des États-Unis avec moins de puissance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank