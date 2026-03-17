 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mastercard et Visa peuvent faire appel de la décision britannique selon laquelle les frais facturés aux commerçants enfreignent le droit de la concurrence
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Visa et Mastercard peuvent contester un jugement selon lequel leurs commissions multilatérales d'interchange par défaut facturées aux détaillants enfreignent le droit de la concurrence, a décidé mardi la Cour d'appel de Londres, dans le cadre d'une bataille juridique de longue haleine sur ces commissions. Le Competition Appeal Tribunal a statué l'année dernière , dans le cadre de procès intentés par des centaines de commerçants, que les commissions multilatérales d'interchange de Visa V.N et de Mastercard MA.N enfreignaient le droit européen de la concurrence.

Les avocats des commerçants avaient déclaré que c'était la première fois que les commissions d'interchange multilatérales interrégionales et par carte commerciale de Visa et Mastercard étaient jugées contraires au droit de la concurrence.

La cour d'appel a toutefois autorisé l'appel mardi, dans une décision accueillie favorablement par Mastercard et Visa.

Dans des déclarations séparées, les entreprises ont déclaré que l'interchange jouait un rôle important dans l'écosystème des paiements numériques et apportait des avantages aux consommateurs, aux entreprises et aux banques.

Cian Mansfield, du cabinet d'avocats Scott+Scott, qui représente les plaignants, a déclaré: "Nous sommes convaincus que nous résisterons avec succès à la demande lors de l'appel de fond".

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
511,910 USD NYSE +0,66%
VISA RG-A
310,460 USD NYSE +0,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ANNABELLE GORDON )
    Taux d'intérêt: réunion de la Fed, partie pour rester sur pause
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 16:00 

    La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a débuté mardi une réunion de deux jours sur les taux d'intérêt à l'issue de laquelle un statu quo semble acquis, nombre de responsables s'inquiétant de la trajectoire de l'inflation. Les investisseurs s'attendaient à ce ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )
    Delta Air Lines relève ses prévisions du 1T malgré la hausse du kérosène en mars
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:51 

    La compagnie aérienne américaine Delta Airlines a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, malgré un bond du prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient qui a entraîné un surcoût estimé à 400 millions de dollars en mars. ... Lire la suite

  • ( AFP / JUAN BARRETO )
    Zara annonce un partenariat de deux ans avec le styliste John Galliano
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:49 

    La marque espagnole de prêt-à-porter Zara a annoncé mardi la conclusion d'un "partenariat artistique" de deux ans avec le provocateur styliste britannique John Galliano. Le couturier de 65 ans, dont la carrière avait connu un brutal coup de frein en 2011 après ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    BofA confirme son conseil sur Uber après le partenariat avec Nvidia
    information fournie par Zonebourse 17.03.2026 15:43 

    Bank of America (BofA) confirme son conseil à l'achat sur Uber avec un objectif inchangé de 103 $ après l'annonce du lancement de véhicules autonomes dans 28 villes d'ici 2028 avec Nvidia. Des robotaxis de niveau 4, équipés du logiciel Nvidia, seront déployés sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank