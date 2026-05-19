Nvidia en recul, attendu au tournant mercredi soir

À l'image d'autres acteurs des semi-conducteurs comme AMD (-3,8%) ou Intel (-2,9%), Nvidia (-0,5%) cède du terrain ce mardi sur fond de tensions sur les taux obligataires, avec un rendement des Treasuries à 10 ans en hausse de cinq points de base à 4,65%. Le titre limite toutefois la casse alors que, dans l'ensemble, les analystes se montrent plutôt confiants à l'approche de la publication très attendue de ses résultats trimestriels, mercredi soir.

Des analystes confiants pour mercredi soir

Ainsi, Wedbush a réitéré lundi son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 300 USD sur Nvidia, s'attendant pleinement à ce que le groupe dépasse à nouveau les estimations du marché et affiche des objectifs supérieurs au consensus, compte tenu des données positives continues au cours du 1er trimestre calendaire.

Le broker mettait aussi en avant des dépenses vigoureuses pour l'infrastructure IA en 2026, qui vont, selon lui, probablement se poursuivre en 2027, ainsi qu'une "certitude supérieure dans la chaîne d'approvisionnement dans une période marquée par des contraintes".

Pour le 1er trimestre de l'exercice 2027, Wedbush s'attend à ce que Nvidia dépasse à nouveau les prévisions précédentes, ainsi que ses propres hypothèses modélisées, d'au moins 2 MdsUSD, plaçant les revenus autour de 80 MdsUSD, avec un BPA probablement de l'ordre de 1,80 USD ou plus.

HSBC réaffirme quant à lui sa recommandation "achat" sur Nvidia et remonte son objectif de cours de 295 à 325 USD, anticipant un chiffre d'affaires de 81,1 MdsUSD, soit 4% de plus que la guidance et 3% de plus que le consensus, ainsi que l'objectif d'un chiffre d'affaires de 91,1 MdsUSD pour le 2e trimestre 2027, contre un consensus de 85,6 MdsUSD.

HSBC remonte aussi son BPA estimé pour l'exercice 2028 de 27% à 13,01 USD, soit 16% au-dessus du consensus de 11,20 USD, sur des revenus annuels de datacenters désormais attendus à 528 MdsUSD, contre un consensus de 465,3 MdsUSD.

"Nous prévoyons que la dynamique de Blackwell et la montée en puissance de Rubin maintiendront la dynamique des bénéfices, avec un potentiel de hausse grâce à l'expansion des TAM (responsables de compte technique) au-delà des hyperscalers traditionnels", ajoute l'établissement.

Si les analystes affichent ainsi leur confiance dans les chiffres attendus, "la question est plutôt de savoir si nous verrons enfin une réaction plus positive du cours de l'action, après une série de mouvements blasés consécutifs à des publications de résultats solides", selon Wedbush.

Un baromètre pour le dynamisme de l'IA

"Les résultats de Nvidia seront probablement le prochain grand test pour le thème de l'IA. L'entreprise reste au centre du boom des infrastructures IA, mais les attentes sont élevées après la forte hausse des valeurs technologiques et des semi-conducteurs", juge d'ailleurs Charu Chanana, responsable de la stratégie investissement chez Saxo.

Selon elle, le marché pourrait se concentrer davantage sur les perspectives que sur le trimestre écoulé. Les investisseurs voudront savoir si la demande liée à l'IA continue d'accélérer, si les marges restent solides et si les risques liés à la Chine ou à la concurrence deviennent plus importants.

"Le principal risque est que des résultats 'bons' ne soient pas suffisants. Nvidia est devenue un indicateur du thème IA dans son ensemble, donc toute déception pourrait se répercuter sur les semi-conducteurs, le Nasdaq et d'autres valeurs liées à l'IA", prévient Charu Chanana.

Considérant donc que la partie la plus importante du rapport pourrait être ce que Nvidia dira concernant le prochain trimestre et les perspectives globales de demande, la stratège prévient que "c'est là que le niveau d'exigence est déjà très élevé".

"Des perspectives prudentes, même après un trimestre solide, pourraient déclencher des prises de bénéfices car le titre a déjà fortement progressé et les attentes pour l'exercice 2027 sont exigeantes", estime ainsi la professionnelle des marchés.

D'après elle, le consensus Bloomberg prévoit actuellement une hausse du chiffre d'affaires de Nvidia d'environ 216 MdsUSD en 2026 à environ 370 MdsUSD en 2027, soit environ 71% de croissance annuelle. Le BPA ajusté devrait également passer d'environ 4,77 USD à 8,43 USD, soit environ 77% de croissance.