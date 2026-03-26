Mastercard envisage de vendre l'unité de paiements qu'elle a achetée à Nets en 2019, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails tout au long de l'article)
Mastercard MA.N cherche à vendre l'unité de paiements en temps réel qu'elle a acquise auprès du groupe danois Nets en 2019 pour 3,2 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times.
Le géant des cartes de crédit a engagé des banquiers d'affaires pour diriger une vente de l'activité qui pourrait susciter l'intérêt de groupes de capital-investissement, selon le rapport.
Mastercard est susceptible d'obtenir une évaluation inférieure au prix qu'elle a payé, selon le rapport.
La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
En 2019, Mastercard a acheté une participation majoritaire dans les activités de services aux entreprises du groupe de paiement scandinave Nets.
Au début du mois, elle a accepté d'acquérir la société d'infrastructure de stablecoins BVNK pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars.
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