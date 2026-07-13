Mastercard envisage de céder Vocalink, sa filiale britannique spécialisée dans les paiements, selon le Financial Times

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Mastercard MA.N envisage de revendre aux banques britanniques une participation majoritaire dans Vocalink, la société qui gère une grande partie du système de paiement de détail au Royaume-Uni, afin de répondre aux inquiétudes suscitées par le fait qu'un actif stratégique soit détenu par des intérêts américains, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches des négociations.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.