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Mastercard envisage de céder Vocalink, sa filiale britannique spécialisée dans les paiements, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 06:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mastercard MA.N envisage de revendre aux banques britanniques une participation majoritaire dans Vocalink, la société qui gère une grande partie du système de paiement de détail au Royaume-Uni, afin de répondre aux inquiétudes suscitées par le fait qu'un actif stratégique soit détenu par des intérêts américains, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches des négociations.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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