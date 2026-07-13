Mastercard envisage de céder Vocalink, sa filiale britannique spécialisée dans les paiements, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mastercard MA.N envisage de revendre aux banques britanniques une participation majoritaire dans Vocalink, la société qui gère une grande partie du système de paiement de détail au Royaume-Uni, afin de répondre aux inquiétudes suscitées par le fait qu'un actif stratégique soit détenu par des intérêts américains, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches des négociations.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer