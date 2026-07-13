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Mastercard envisage de céder sa filiale britannique de paiement Vocalink, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 06:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

Mastercard MA.N envisage de revendre une participation majoritaire dans Vocalink, sa filiale britannique spécialisée dans les paiements, à des banques britanniques, afin de répondre aux inquiétudes suscitées par le fait qu’un actif stratégique soit détenu par des intérêts américains , a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches des négociations.

Vocalink est chargée de gérer une grande partie du système de paiements de détail au Royaume-Uni. Elle conçoit, met en place et exploite des systèmes de paiement liés aux comptes bancaires en Grande-Bretagne, traitant plus de 90 % des salaires, plus de 70 % des factures des ménages et 98 % des prestations sociales, selon son site web.

Mastercard avait racheté Vocalink en 2016 pour 701 millions de livres sterling (937,38 millions de dollars) à un consortium de banques britanniques.

Selon l’article du Financial Times, une transaction portant sur une participation de 51 % pourrait s’élever à environ 400 millions de livres sterling (534,88 millions de dollars).

DeliveryCo, une entité soutenue par plusieurs grandes banques et sociétés de paiement britanniques, serait un acheteur potentiel, selon cet article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Mastercard, Vocalink et DeliveryCo n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Cette information concernant la cession de parts intervient alors que la Banque d’Angleterre s’inquiète de plus en plus du manque de concurrence face à Mastercard et Visa, qui gèrent la majorité des paiements de détail au Royaume-Uni.

L’année dernière, la Banque d’Angleterre a infligé une amende de 11,9 millions de livres sterling (15,92 millions de dollars) à Vocalink pour ne pas avoir respecté son obligation de mettre en place des dispositifs adéquats de gestion des risques et de gouvernance.

(1 dollar = 0,7476 livre)

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