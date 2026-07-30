Mastercard en hausse grâce à un bénéfice solide au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action Mastercard MA.N progresse de 2,8% à 579,13 dollars en pré-ouverture

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis plus de six mois, si cette hausse se confirme

** La société annonce une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre , soutenue par des dépenses de consommation stables et des volumes de transactions soutenus

** MA annonce un bénéfice de 4,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit 4,97 dollars par action, contre 3,7 milliards de dollars, soit 4,07 dollars par action, un an plus tôt

** La société affiche un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 9,07 milliards de dollars – données LSEG

** 42 des 45 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, trois recommandent de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 657,5 dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 1,3% depuis le début de l'année, sous-performant la hausse d'environ 6,9% de l'indice S&P 500 .SPX