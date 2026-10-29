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Mastercard en hausse après avoir annoncé un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 13:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du prestataire de services de paiement Mastercard MA.N progresse de 3,2% à 630 dollars en pré-ouverture

** MA affiche un bénéfice net de 5,28 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 4,34 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui s'élevaient à 9,7 milliards de dollars

** Ses concurrents Visa V.N et American Express AXP.N progressent respectivement de 1,9% et 1,5%

** Ces deux sociétés ont publié plus tôt dans le mois des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

** 41 des 44 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 3 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 670 dollars

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 6,9% depuis le début de l’année

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