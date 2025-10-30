Mastercard dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la bonne tenue des volumes de transactions

Mastercard MA.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, les dépenses de consommation soutenues ayant stimulé ses volumes de paiement.

Les dépenses de consommation se sont avérées résistantes, tandis que les fissures du marché du travail et l'inflation collante continuent d'alimenter les inquiétudes concernant les politiques commerciales et d'immigration du président américain Donald Trump.

Les résultats de Mastercard clôturent la saison des résultats des sociétés de cartes, qui sont suivies de près par Wall Street pour évaluer la santé des consommateurs.

En raison de leur part importante dans les transactions quotidiennes mondiales, les réseaux de cartes gérés par Mastercard et Visa sont largement perçus comme étant à l'abri d'un ralentissement potentiel des paiements.

Son rival Visa V.N a également dépassé les attentes en matière de bénéfices trimestriels en début de semaine , tandis que l'accent mis par American Express AXP.N sur les clients fortunés lui a permis d'engranger des recettes record au cours du troisième trimestre.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 3,96 milliards de dollars, soit 4,38 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 4,32 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net de Mastercard a augmenté de 17 % pour atteindre 8,6 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

L'engorgement des données fédérales dû à la fermeture du gouvernement américain a ajouté de l'incertitude aux perspectives de consommation à un moment où les données privées suggèrent une chute du moral des consommateurs et un fossé de plus en plus grand entre les consommateurs à faible revenu et les consommateurs aisés.

Les services et solutions à valeur ajoutée de Mastercard, qui représentent désormais plus d'un tiers des activités de l'entreprise, ont enregistré une hausse de 25 % de leurs revenus au cours du trimestre.

La société a diversifié ses sources de revenus pour tirer parti de la demande croissante de renseignements sur les menaces et de réduction de la fraude par le biais de services à valeur ajoutée.

Le volume transfrontalier, qui suit les dépenses effectuées avec des cartes en dehors du pays d'émission, a bondi de 15 % en monnaie locale.

Les actions du géant des réseaux de cartes basé à Purchase, New York, ont légèrement baissé avant la cloche.