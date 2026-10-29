Mastercard dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la vigueur des dépenses, qui stimule les volumes de transactions

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Mastercard MA.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la résilience des dépenses de consommation et à la vigueur des transactions transfrontalières, qui ont entraîné une hausse des volumes de paiement malgré un contexte macroéconomique défavorable.

L'action de la société a progressé de 2,6 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les dépenses de consommation sont restées solides au cours du trimestre considéré, les consommateurs continuant à dépenser pour des biens, des voyages et des sorties au restaurant malgré les craintes que la flambée de l’inflation ne pèse sur leur budget.

Cette résilience s’est appuyée sur un marché du travail toujours solide et une croissance régulière des salaires, tandis que la guerre entre les États-Unis et Israël d’un côté et l’Iran de l’autre a fait grimper les prix de l’essence et les recettes des stations-service.

Les personnes à revenus élevés ont continué à dépenser pour des achats discrétionnaires, compensant ainsi la baisse des dépenses des ménages à revenus faibles et moyens sur les articles non essentiels.

Le volume brut en dollars de Mastercard – c'est-à-dire la valeur de toutes les transactions traitées sur sa plateforme – a bondi de 7 % au troisième trimestre pour atteindre 3 000 milliards de dollars.

Ces résultats viennent couronner un trimestre solide pour les réseaux de paiement, après que Visa V.N a dépassé les estimations en début de semaine et qu’American Express AXP.N , qui s’adresse à une clientèle aisée, ait fait de même plus tôt dans le mois.

Le réseau de paiement de Mastercard, à l’instar de son concurrent Visa, est présent dans plus de 200 pays et territoires, ce qui lui permet de résister aux ralentissements économiques, car des milliards de personnes comptent sur ces cartes pour leurs dépenses quotidiennes.

DES DÉPENSES TRANSFRONTALIÈRES SOLIDES

La seconde moitié de la Coupe du monde de la FIFA, qui s’est déroulée du 11 juin au 19 juillet, a constitué un facteur positif pour les indicateurs de paiements transfrontaliers des réseaux de cartes, alors même que les tensions au Moyen-Orient perturbent les itinéraires aériens et pèsent sur les voyages.

Les volumes transfrontaliers chez Mastercard, un indicateur qui mesure les dépenses par carte en dehors du pays d’émission, ont bondi de 11 % au cours du trimestre en monnaie locale. Les transactions traitées sur le réseau de la société ont progressé de 9 %.

L’action Mastercard a progressé d’environ 7 % depuis le début de l’année 2026, affichant une performance inférieure à celle des marchés dans leur ensemble et à celle de son concurrent Visa. Elle s’échange toutefois à des niveaux proches de ses records, clôturant mercredi à seulement 3,6 % en dessous de son plus haut historique atteint le 22 octobre.

Son chiffre d’affaires dans le segment des services et solutions à valeur ajoutée a progressé de 19 %. Mastercard s’est appuyée sur cette division pour stimuler une croissance plus forte grâce à des services tels que la détection des fraudes et la cybersécurité, parallèlement à ses offres de données qui fournissent des informations sur les dépenses et des analyses des commerçants.

Mastercard a affiché un bénéfice ajusté global de 5,31 dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 5,16 dollars, selon les données compilées par LSEG.