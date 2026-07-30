Mastercard dépasse les prévisions de bénéfices grâce à des dépenses stables qui stimulent les volumes de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le commentaire d'un analyste au paragraphe 8 et la citation du directeur financier au paragraphe 13) par Utkarsh Shetti

MA.N , la société émettrice de la carte Mastercard, a annoncé jeudi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, soutenu par des volumes de transactions robustes, eux-mêmes portés par la stabilité des dépenses de consommation.

Malgré les craintes que les tensions géopolitiques et l’incertitude économique qui en découle ne freinent l’appétit des consommateurs pour les dépenses, ces derniers ont fait preuve de résilience.

Ce comportement stable des consommateurs s’explique par un marché du travail toujours solide et une croissance continue des salaires, tandis que la valeur des transactions a augmenté en raison d’une inflation élevée, provoquée par la flambée des prix du pétrole liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Les ménages à revenus élevés sont à l’origine d’une grande partie des dépenses, car ils continuent de faire des achats discrétionnaires tandis que les familles à faibles revenus réduisent leurs budgets.

Le volume brut en dollars de Mastercard – c'est-à-dire la valeur de toutes les transactions traitées sur sa plateforme – a bondi de 8 % au deuxième trimestre pour atteindre 2 900 milliards de dollars.

Son bénéfice par action ajusté s’est établi à 5,04 dollars, contre une prévision moyenne des analystes de 4,77 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires net a grimpé de 14 % pour atteindre 9,3 milliards de dollars, dépassant également les estimations.

« Les résultats de Mastercard au deuxième trimestre ont été solides et ont largement dépassé les prévisions et les attentes », a déclaré Tien-tsin Huang, analyste chez J.P. Morgan, dans une note.

L'action de la société a progressé de 1 % en début de séance.

UN TRIMESTRE SOLIDE POUR LES RÉSEAUX

Les résultats des réseaux de paiement sont scrutés de près pour y déceler des indices sur la santé de l'économie, compte tenu de leur rôle dans la facilitation d'une part importante des transactions sur leurs réseaux.

Plus tôt cette semaine, son concurrent Visa a dépassé les prévisions de bénéfices de pour le trimestre, porté par les volumes importants générés par la Coupe du monde de la FIFA. American Express AXP.N , dont la clientèle est généralement considérée comme plus aisée, a également dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

Malgré les perturbations liées au Moyen-Orient, la Coupe du monde a donné un coup de fouet à court terme à la demande de voyages, les clients aux revenus élevés ayant continué à dépenser pour les voyages et les loisirs.

« Les répercussions de l’instabilité au Moyen-Orient se sont atténuées tout au long du deuxième trimestre et ont été moins graves que nous ne l’avions prévu », a déclaré Sachin Mehra, directeur financier sortant de Mastercard, lors de la conférence téléphonique post-résultats.

Les volumes transfrontaliers de la société, un indicateur qui mesure les dépenses effectuées par carte en dehors du pays d’émission, ont progressé de 12 % au deuxième trimestre.

Son chiffre d’affaires dans le segment des services et solutions à valeur ajoutée a augmenté de 20 %.

Mastercard s’est appuyée sur cette division pour stimuler une croissance plus forte grâce à des services tels que la détection des fraudes et la cybersécurité, parallèlement à ses offres de données qui fournissent des informations sur les dépenses et des analyses des commerçants.

L’entreprise procède actuellement à une réorganisation de sa structure organisationnelle afin de se concentrer davantage sur les opérations liées à la clientèle, tout en explorant, selon certaines informations, des opportunités de cession d’actifs.

Mastercard et Visa intensifient également leurs efforts dans le domaine des paiements basés sur les stablecoins, alors que la clarification réglementaire contribue à généraliser l’adoption des technologies de paiement numériques.