Mastercard clôture un trimestre solide pour les géants des cartes de paiement, alors que les dépenses des consommateurs se maintiennent

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(Ajout de commentaires tirés de l'entretien avec le directeur financier aux paragraphes 4 et 6)

par Utkarsh Shetti et Pritam Biswas

Mastercard MA.N a clôturé jeudi un trimestre solide pour les réseaux de paiement avec un bénéfice supérieur aux prévisions, les dépenses de consommation ayant bien résisté malgré les inquiétudes liées à une inflation toujours élevée et à l'incertitude économique.

L'action de la société a progressé de plus de 4 % dans l'après-midi, tandis que celles de ses concurrents Visa V.N et American Express AXP.N ont chacune gagné environ 2 %.

La stabilité du marché de l’emploi et la croissance toujours soutenue des salaires ont contribué à amortir l’impact de la flambée des prix de l’essence due à la guerre en Iran et à la hausse du coût de la vie.

Une partie de la croissance des dépenses cette année a été tirée par la hausse des prix de l’essence, a déclaré à Reuters Ling Hai, le directeur financier nouvellement nommé de Mastercard, lors d’une interview, tout en soulignant que les retombées positives à court terme sur les prix pourraient être compromises si les niveaux d’inflation restaient élevés.

Le réseau de paiement de Mastercard, à l’instar de celui de son concurrent Visa, couvre plus de 200 pays et territoires, ce qui lui permet de se prémunir contre les ralentissements économiques, puisque des milliards de consommateurs comptent sur ce réseau pour leurs achats quotidiens.

Les dépenses ont augmenté dans toutes les tranches de revenus, a ajouté M. Hai, les consommateurs lambda consacrant une part plus importante de leur budget aux produits de première nécessité, tandis que les personnes aux revenus plus élevés continuaient à effectuer des achats discrétionnaires.

De plus, l’utilisation des cartes de crédit a souvent tendance à augmenter en période de ralentissement économique, les consommateurs ayant recours à l’emprunt pour compenser leurs difficultés financières.

"Les consommateurs à court d’argent peuvent être amenés à utiliser leur carte pour traverser les périodes difficiles", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

UN TRIMESTRE SOLIDE POUR LES RÉSEAUX DE PAIEMENT

Ces résultats font suite aux résultats supérieurs aux attentes publiés en début de semaine par Visa V.N et, plus tôt dans le mois, par American Express AXP.N , qui s’adresse à une clientèle aisée.

Les dirigeants des sociétés de cartes de paiement restent toutefois prudents compte tenu du contexte économique incertain, alors que les inquiétudes concernant un ralentissement de l’inflation et un environnement de taux d’intérêt plus élevés persistent.

"Nous constatons une résilience dans toutes les tranches de dépenses sur notre réseau. Nous observons donc une stabilité dans ce sens. Mais quant à savoir quelle sera l’ampleur de cette résilience, combien de temps elle durera et à quoi ressemblera la nouvelle normalité, je pense que c’est tout simplement trop difficile à dire", a déclaré mardi Ryan McInerney, directeur général de Visa, aux analystes.

Les chiffres de croissance des transactions transfrontalières chez Visa et Mastercard sont restés stables, soulignant la solidité des consommateurs aisés qui utilisent leur pouvoir d’achat pour maintenir leurs dépenses discrétionnaires à un niveau inchangé.

La seconde moitié de la Coupe du monde de la FIFA, qui s’est déroulée du 11 juin au 19 juillet, a constitué un facteur positif pour les indicateurs de paiements transfrontaliers des réseaux de cartes, amortissant l’impact sur les voyages de l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

Les volumes transfrontaliers chez Mastercard, un indicateur qui mesure les dépenses par carte en dehors du pays d’émission, ont bondi de 11 % au cours du trimestre.

L’action Mastercard a progressé d’environ 7 % depuis le début de l’année 2026, affichant une performance inférieure à celle des marchés dans leur ensemble et à celle de son concurrent Visa. Elle s’échange toutefois à des niveaux proches de ses records, clôturant mercredi à seulement 3,6 % en dessous de son plus haut historique atteint le 22 octobre.

La société a affiché un bénéfice ajusté global de 5,31 dollars par action, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 5,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.