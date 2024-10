Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MasterCard: BPA accru de 15% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - MasterCard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 12% à 3,6 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2024, soit 3,89 dollars par action (+15%), avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 0,5 point à 59,3%.



Le fournisseur de solutions de paiements a vu ses revenus nets augmenter de 13% à 7,4 milliards de dollars (+14% hors effets de changes), avec en particulier un bond de 18% pour les revenus de services et solutions à valeur ajoutée.



'Nous continuons d'investir dans notre suite de services différenciés pour accroitre notre marché adressable, protéger l'écosystème et ajouter de la valeur à toutes les transactions', commente son CEO Michael Miebach.





