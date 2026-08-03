Mastercard boucle le rachat de BVNK

Mastercard indique avoir achevé l'acquisition de BVNK, élargissant ainsi sa stratégie visant à "offrir un plus grand choix dans la manière dont les particuliers et les entreprises échangent de la valeur en permettant l'interopérabilité entre monnaies fiduciaires et monnaies numériques".

BVNK fournit l'infrastructure qui prend en charge les paiements en monnaies fiduciaires et on-chain, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux machines de détenir, de transférer, de gérer et de convertir de la valeur entre monnaies fiduciaires et monnaies numériques dans un cadre garantissant sécurité, conformité et interopérabilité.

L'association de la technologie et de l'expertise sectorielle de BVNK aux capacités de Mastercard aidera les institutions financières, les fintechs et les entreprises à développer des cas d'usage fondés sur les stablecoins et les actifs tokenisés, qu'il s'agisse des paiements B2B transfrontaliers, des paiements, des flux de règlement ou de la gestion de trésorerie.