Mastercard bat les attentes au 3e trimestre, l'action grimpe

Mastercard gagne 4,3%, à 636 USD, en début de séance à Wall Street, après la publication d'un bénéfice net ajusté en croissance de 17%, à 4,7 MdsUSD, au titre du 3e trimestre 2026, soit 5,31 USD par action ( 21%), un BPA supérieur au consensus, qui était de 5,16 USD.

Le fournisseur de solutions de paiement a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 0,7 point, à 60,5%, pour des revenus nets en croissance de 14%, à 9,8 MdsUSD, tirés par une progression de 19% de ses revenus issus des services et solutions à valeur ajoutée.

En monnaies locales, le groupe américain fait notamment état d'une progression de 7% de ses volumes bruts en dollars, à 3 000 MdsUSD, ainsi que d'une hausse de 11% de ses volumes transfrontaliers et d'une augmentation de 9% des transactions traitées.

"La présence croissante de nos moyens de paiement entre les mains d'un nombre toujours plus important d'utilisateurs nous offre une base solide, soutenue par notre présence mondiale et notre capacité d'innovation", estime Michael Miebach, directeur général de Mastercard.

"Du développement du commerce agentique à notre nouvelle plateforme mondiale de transfert d'argent, lancée par l'intermédiaire de BVNK, nous façonnons la manière dont les consommateurs effectuent leurs paiements, gèrent leur argent et réalisent des opérations de change", poursuit-il.