Mastercard attendu en hausse après un 2e trimestre réussi

Mastercard est attendu en progression à l'ouverture de Wall Street, à la suite de la publication par le fournisseur de solutions de paiement de bénéfices supérieurs aux attentes au titre du trimestre écoulé, portés par le dynamisme de ses services et solutions à valeur ajoutée.

Mastercard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 18% à 4,5 MdsUSD au titre du 2e trimestre 2026, soit 5,04 USD par action ( 21%), un BPA dépassant ainsi nettement l'estimation moyenne des analystes, qui était d'un peu moins de 4,80 USD.

Le fournisseur de solutions de paiement a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 1,2 point à 61,1% ( 0,8 point hors effets de change), pour des revenus nets en croissance de 14% à 9,3 MdsUSD ( 12% à taux de change constants).

En particulier, les revenus des services et solutions à valeur ajoutée ont progressé de 20% ( 18% à taux de change constants), une croissance "principalement portée par les leviers clés sous-jacents", tels que les solutions de sécurité et d'authentification, ainsi que les services d'acquisition et d'engagement des consommateurs.

"Nous avons dépassé les attentes de croissance du chiffre d'affaires au 2e trimestre, reflétant notre rôle moteur dans le développement de nouvelles façons de faire des achats, d'effectuer des paiements et de mener des activités commerciales", commente le CEO Michael Miebach.

"Qu'il s'agisse de nouveaux partenariats au Mexique et aux Emirats arabes unis ou de notre fonctionnalité de paiement agentique, une première sur le marché, nous créons des opportunités uniques pour Mastercard et façonnons l'avenir du commerce", poursuit le dirigeant.