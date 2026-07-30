 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mastercard attendu en hausse après un 2e trimestre réussi
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 15:12
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Mastercard est attendu en progression à l'ouverture de Wall Street, à la suite de la publication par le fournisseur de solutions de paiement de bénéfices supérieurs aux attentes au titre du trimestre écoulé, portés par le dynamisme de ses services et solutions à valeur ajoutée.

Mastercard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 18% à 4,5 MdsUSD au titre du 2e trimestre 2026, soit 5,04 USD par action ( 21%), un BPA dépassant ainsi nettement l'estimation moyenne des analystes, qui était d'un peu moins de 4,80 USD.

Le fournisseur de solutions de paiement a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 1,2 point à 61,1% ( 0,8 point hors effets de change), pour des revenus nets en croissance de 14% à 9,3 MdsUSD ( 12% à taux de change constants).

En particulier, les revenus des services et solutions à valeur ajoutée ont progressé de 20% ( 18% à taux de change constants), une croissance "principalement portée par les leviers clés sous-jacents", tels que les solutions de sécurité et d'authentification, ainsi que les services d'acquisition et d'engagement des consommateurs.

"Nous avons dépassé les attentes de croissance du chiffre d'affaires au 2e trimestre, reflétant notre rôle moteur dans le développement de nouvelles façons de faire des achats, d'effectuer des paiements et de mener des activités commerciales", commente le CEO Michael Miebach.

"Qu'il s'agisse de nouveaux partenariats au Mexique et aux Emirats arabes unis ou de notre fonctionnalité de paiement agentique, une première sur le marché, nous créons des opportunités uniques pour Mastercard et façonnons l'avenir du commerce", poursuit le dirigeant.

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
579,360 USD NYSE +2,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JENS SCHLUETER )
    La croissance allemande plus résiliente que prévu au deuxième trimestre malgré la guerre
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 15:58 

    La croissance allemande a légèrement décéléré au deuxième trimestre mais a mieux résisté que prévu aux vents contraires liés à la guerre au Moyen-Orient, notamment grâce à une embellie de ses exportations d'après la Bundesbank. Le produit intérieur brut (PIB) de ... Lire la suite

  • ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    La croissance américaine marque un peu le pas au deuxième trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 15:57 

    La croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au deuxième trimestre a marqué le pas sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient, à 1,5% en rythme annualisé, contre 2,1% au trimestre précédent, selon les données officielles publiées jeudi. Les Etats-Unis ... Lire la suite

  • Un trader à la Bourse de New York le 14 juillet 2026. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre dans le vert, la tech mène la danse
    information fournie par AFP 30.07.2026 15:43 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par la bonne forme de la tech entre deux vagues de résultats des géants du secteurs, la place américaine profitant également d'achats à bon compte après la chute de la veille. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Veolia-2 (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    Veolia modernise les infrastructures hydriques de Cúcuta en Colombie
    information fournie par Zonebourse 30.07.2026 15:41 

    Veolia franchit une étape majeure dans son développement en Amérique latine avec le lancement d'un projet de long terme. Celui-ci vise à moderniser les infrastructures d'eau potable et d'assainissement, à consolider la résilience des services essentiels et à renforcer ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 496,95 +1,05%
SOCIETE GENERALE
81,75 +6,56%
2CRSI
25,84 +8,30%
Pétrole Brent
89,73 -1,08%
STELLANTIS
4,9125 -6,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank