Mastercard affiche un résultat net ajusté de 15,4 milliards de dollars sur 2025
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:17
Le résultat net du quatrième trimestre s'inscrit à 4,1 milliards de dollars, et le bénéfice par action dilué (BPA) est de 4,52 $
Le résultat net ajusté du quatrième trimestre ressort à 4,3 milliards de dollars, et le BPA dilué ajusté est de 4,76 $.
Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre s'inscrit à 8,8 milliards de dollars, en hausse de 18 % (15 % à taux de change constant).
Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires net a progressé de 16 %, soit 15 % à taux de change constant à 32.8 milliards de dollars. Cette hausse inclut une augmentation de 1 point de pourcentage liée aux acquisitions.
La croissance restante est attribuable à la croissance organique du réseau de paiement et des services et solutions à valeur ajoutée.
Le chiffre d'affaires net du réseau de paiement a progressé de 12 %, à taux de change constant.
Le résultat net ajusté de l'exercice 2025 ressort à 15,4 milliards de dollars, et le BPA dilué ajusté est de 17.01 $.
Au cours du quatrième trimestre 2025, Mastercard a racheté 6,4 millions d'actions pour un montant de 3,6 milliards de dollars et a versé 684 millions de dollars de dividendes.
Depuis le début du trimestre jusqu'au 26 janvier, la société a racheté 1,3 million d'actions pour un montant de 715 millions de dollars.
"L'environnement macroéconomique global est favorable et nous constatons une consommation soutenue des ménages et des entreprises. Ces facteurs, conjugués à une technologie fiable, à une innovation constante et à des partenariats solides, sont les moteurs de notre performance. " a déclaré Michael Miebach, DG de Mastercard.
Valeurs associées
|533,345 USD
|NYSE
|+2,31%
A lire aussi
-
La croissance de l'économie de l'Inde devrait se poursuivre à un rythme soutenu lors de l'année fiscale 2026-2027, malgré les incertitudes géopolitiques mondiales et la guerre des droits de douane engagée par les Etats-Unis, a indiqué jeudi son ministère des Finances. ... Lire la suite
-
TotalEnergies a annoncé jeudi la reprise complète de l’ensemble des activités du projet à 20 milliards de dollars (16,72 milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique, interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert jeudi en ordre dispersé, les investisseurs analysant les résultats des géants de la "tech", qui ont fait état d'une nouvelle hausse des dépenses liées à l'IA, et les perspectives en matière de politique monétaire américaine. Dans ... Lire la suite
-
En larmes, Pino Terzo Di Dio regarde les pompiers sauver ses cinq perroquets, parmi les derniers animaux évacués de Niscemi, ville sicilienne menacée par l'effondrement d’un pan de colline. "Ils ont peur", confie-t-il à l'AFP, la voix tremblante, tandis que les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer