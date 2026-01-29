 Aller au contenu principal
Mastercard affiche un résultat net ajusté de 15,4 milliards de dollars sur 2025
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:17

Mastercard a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2025.

Le résultat net du quatrième trimestre s'inscrit à 4,1 milliards de dollars, et le bénéfice par action dilué (BPA) est de 4,52 $

Le résultat net ajusté du quatrième trimestre ressort à 4,3 milliards de dollars, et le BPA dilué ajusté est de 4,76 $.

Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre s'inscrit à 8,8 milliards de dollars, en hausse de 18 % (15 % à taux de change constant).

Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires net a progressé de 16 %, soit 15 % à taux de change constant à 32.8 milliards de dollars. Cette hausse inclut une augmentation de 1 point de pourcentage liée aux acquisitions.

La croissance restante est attribuable à la croissance organique du réseau de paiement et des services et solutions à valeur ajoutée.

Le chiffre d'affaires net du réseau de paiement a progressé de 12 %, à taux de change constant.

Le résultat net ajusté de l'exercice 2025 ressort à 15,4 milliards de dollars, et le BPA dilué ajusté est de 17.01 $.

Au cours du quatrième trimestre 2025, Mastercard a racheté 6,4 millions d'actions pour un montant de 3,6 milliards de dollars et a versé 684 millions de dollars de dividendes.

Depuis le début du trimestre jusqu'au 26 janvier, la société a racheté 1,3 million d'actions pour un montant de 715 millions de dollars.

"L'environnement macroéconomique global est favorable et nous constatons une consommation soutenue des ménages et des entreprises. Ces facteurs, conjugués à une technologie fiable, à une innovation constante et à des partenariats solides, sont les moteurs de notre performance. " a déclaré Michael Miebach, DG de Mastercard.

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
533,345 USD NYSE +2,31%
