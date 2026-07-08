MasTec va racheter Superior Group pour 1,65 milliard de dollars afin de développer son activité de centres de données

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* Le cours de l'action MasTec progresse de 2% en séance prolongée

* Cet accord devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice de MasTec

(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, de commentaires de la direction au paragraphe 4 et de détails sur l'accord tout au long de l'article)

La société d'ingénierie et de construction d'infrastructures MasTec MTZ.N a annoncé mardi qu'elle allait acquérir l'entreprise de travaux électriques Superior Group dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'un montant de 1,65 milliard de dollars, renforçant ainsi ses capacités sur le marché en forte croissance des infrastructures de centres de données.

L'action MasTec a progressé de 2% en séance prolongée.

Cette opération apporte une expertise en systèmes électriques à l’offre existante de MasTec pour les centres de données, qui comprend les infrastructures énergétiques, de construction et de communication, alors que les entreprises intensifient leurs investissements pour répondre à la demande croissante en matière d’IA.

"Superior renforce notre capacité à répondre à l’une des opportunités les plus prometteuses du marché actuel en matière d’infrastructures: le développement continu des centres de données, des réseaux électriques et des infrastructures critiques", a déclaré Jose Mas, directeur général de MasTec.

MasTec a indiqué que cette acquisition devrait contribuer à la croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice. Superior devrait générer un chiffre d’affaires compris entre 800 et 900 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 50 à 65 cents pour le reste de l’année 2026.

Pour l’ensemble de l’année, Superior devrait générer un chiffre d’affaires compris entre 1,6 et 1,7 milliard de dollars et un Ebitda ajusté de 225 à 250 millions de dollars.

Dirigée par Bryan Stewart, Superior emploie environ 3 000 personnes et figure parmi les plus grands entrepreneurs en électricité des États-Unis.

Au cours du trimestre janvier-mars, MasTec a enregistré un bénéfice ajusté qui a presque triplé pour atteindre 1,39 dollar par action, sur un chiffre d’affaires en hausse de 35% à 3,83 milliards de dollars.

MasTec a bénéficié de l’expansion des centres de données, portée par l’intelligence artificielle.

La transaction concernant Superior devrait être finalisée d’ici la mi-juillet ou la fin juillet, a indiqué MasTec.