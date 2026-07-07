MasTec va acquérir l'entreprise de travaux électriques Superior Group dans le cadre d'une opération évaluée à 1,65 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société d'ingénierie et de construction d'infrastructures MasTec MTZ.N a annoncé mardi qu'elle allait acquérir l'entreprise de travaux électriques Superior Group dans le cadre d'une opération combinant actions et espèces d'un montant de 1,65 milliard de dollars.
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