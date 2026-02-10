Masco, entreprise de rénovation, en hausse après un bénéfice trimestriel meilleur que prévu

10 février - ** Les actions de l'entreprise de rénovation Masco MAS.N ont augmenté d'environ 7% à 76,35 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations de bénéfices du 4ème trimestre , aidée par des hausses de prix sur certains produits qui compensent des coûts plus élevés liés aux tarifs douaniers et un marché de l'immobilier faible

** Elle a enregistré un bénéfice par action ajusté de 82 cents pour le 4e trimestre, contre 79 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année dans une fourchette de 4,10 à 4,30 dollars, contre 4,19 dollars attendus par les analystes

** Cependant, la société a enregistré des ventes de 1,79 milliard de dollars au 4ème trimestre, inférieures aux estimations des analystes de 1,82 milliard de dollars

** MAS a chuté de 12,6 % en 2025