 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Masco, entreprise de rénovation, en hausse après un bénéfice trimestriel meilleur que prévu
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de l'entreprise de rénovation Masco MAS.N ont augmenté d'environ 7% à 76,35 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations de bénéfices du 4ème trimestre , aidée par des hausses de prix sur certains produits qui compensent des coûts plus élevés liés aux tarifs douaniers et un marché de l'immobilier faible

** Elle a enregistré un bénéfice par action ajusté de 82 cents pour le 4e trimestre, contre 79 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année dans une fourchette de 4,10 à 4,30 dollars, contre 4,19 dollars attendus par les analystes

** Cependant, la société a enregistré des ventes de 1,79 milliard de dollars au 4ème trimestre, inférieures aux estimations des analystes de 1,82 milliard de dollars

** MAS a chuté de 12,6 % en 2025

Valeurs associées

MASCO
78,000 USD NYSE +9,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank