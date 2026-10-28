Masco en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de la société américaine de bricolage Masco MAS.N a progressé de 3% à 77,45 dollars

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 4,65 et 4,75 dollars, contre une fourchette comprise entre 4,40 et 4,60 dollars précédemment

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,97 milliard de dollars, contre des estimations de 1,93 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du troisième trimestre s'établit à 1,19 dollar, dépassant les prévisions de 1,03 dollar

** "Même si nous nous attendons à ce que la demande reste difficile à court terme, les fondamentaux à long terme du marché de la rénovation et de la remise à neuf restent solides", déclare Jon Nudi, directeur général

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 26% depuis le début de l'année