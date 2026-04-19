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Marylise Léon (CFDT) voit du "cynisme" dans l'invitation par le Medef du RN
information fournie par AFP 19/04/2026 à 13:26

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, à Paris le 29 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, à Paris le 29 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a estimé dimanche que le Medef faisait preuve de "cynisme" en invitant à déjeuner lundi le président du RN Jordan Bardella.

Jordan Bardella doit être reçu à déjeuner lundi par les dirigeants de la première organisation patronale, invitation qui suit un dîner, le 7 avril, entre Marine Le Pen et un groupe de très grands patrons dont Bernard Arnault (LVMH), Patrick Pouyanné (TotalEnergies), ainsi que ceux d'Accor, Engie, Renault, Capgemini, ou encore Cyrille Bolloré.

"Je pense que c'est du cynisme et je pense que c'est illusoire", a commenté la responsable du premier syndicat de France, interrogée par Franceinfo, France Inter et Le Monde sur cette rencontre.

"Le cynisme, c'est de considérer que l'économie passe avant tout. Pour la CFDT, les enjeux démocratiques sont au moins aussi importants", a-t-elle poursuivi.

Marylise Léon, restant fidèle à la ligne de la CFDT de ne pas discuter avec le Rassemblement national, a précisé que, si le syndicat était invité à discuté avec ce parti, "elle sera refusée". "Ce n'est pas mépriser les électeurs de cette formation politique (...) Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de repères clairs et pour la CFDT, l'extrême droite et le Rassemblement national en particulier n'est pas un parti comme les autres", a-t-elle souligné.

Le président du Medef Patrick Martin a justifié mercredi la réception à déjeuner de Jordan Bardella en rappelant que l'organisation patronale avait aussi des rencontres avec dix autres dirigeants de partis représentés au Parlement. "Peut-on exclure le RN du spectre de nos contacts politiques? Évidemment non, parce que c'est une formation qui pèse lourd au Parlement", avait-il dit.

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1 commentaire

  • 19:33

    Il me semble que le RN est un parti autorisé en France.De quel droit la CFDT l’exclut du champ républicain ? Tous les syndicats sont invités lors des négociations…et heureusement.Mais que dirait-elle si un jour la CFDT n’était pas invitée à une négociation ?Et puis j’imagine que beaucoup de ses adhérents votent RN…vu le nombre d’électeurs RN.Bref, c’est pas comme ça que la France va avancer. ‍

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