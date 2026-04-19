Barnier se sent "capable d'être président", mais ne veut pas "personnaliser aujourd'hui" la campagne

L'ancien Premier ministre et député LR, Michel Barnier à l'Assemblée nationale, à Paris, le 18 février 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'ancien Premier ministre Michel Barnier a affirmé dimanche se sentir "capable d'être président de la République", mais ne veut pas "qu'on personnalise aujourd'hui" la campagne, alors que sa famille politique, Les Républicains, vote pour définir les modalités de désignation de son candidat pour 2027.

"Si votre question consiste à dire +Michel Barnier, est-ce que vous êtes capable d'être président de la République ?+, la réponse est oui. J'ai été Premier ministre, j'ai été bien dans ma peau, je n'ai pas tremblé. Je peux exercer d'autres fonctions", a affirmé M. Barnier sur le plateau de Dimanche en politique sur France3.

Celui qui fut éphémère Premier ministre à l'automne 2024 avant d'être renversé par une motion de censure a par ailleurs dit travailler à "un bon projet". Mais reste pour lui une question en suspens: "est-ce qu'on peut rassembler au-delà de son camp pour gagner? Je n'ai pas la réponse à ça pour 2027".

L'ancien négociateur du Brexit a cependant assuré ne pas être à ce stade candidat car il ne souhaite pas "qu'on personnalise aujourd'hui" la campagne. "Je veux donner la priorité au débat d'idées sur l'actualité", a-t-il fait valoir après avoir lancé la semaine dernière une plateforme programmatique baptisée "Bâtir ensemble".

En attendant, M. Barnier a précisé avoir voté ce week-end pour choisir la modalité de désignation du candidat LR à la prochaine présidentielle, optant pour "une élection la plus ouverte possible".

Les quelque 76.000 adhérents LR appelés aux urnes ont le choix entre trois possibilités: une primaire fermée qui aurait lieu en juin où eux seuls pourraient voter; une primaire semi-ouverte à la même date à laquelle les sympathisants pourraient participer; ou désigner sans attendre Bruno Retailleau, le patron du parti, comme candidat.

Mais d'ores et déjà, M. Barnier a dit se sentir "à la fois loyal et libre" vis-à-vis de l'issue du scrutin, attendue dimanche soir.

"Loyal en disant: +les militants ont choisi notre président pour être candidat, très bien, je le soutiendrai+. Et libre de dire à l'automne qui est le mieux placé de tous ces candidats, assez nombreux, pour représenter la droite républicaine et le centre ensemble, comme un candidat unique", a-t-il développé.

Car, a-t-il plaidé, face au foisonnement des ambitions dans le bloc central et à droite, LR comme "le bloc centriste", "ne peuvent pas gagner tout seul" car "trop faibles". "Donc ensemble on peut gagner et divisés, on perd. C'est aussi simple que ça", a-t-il ajouté.