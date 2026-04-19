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Prix du carburant: Léon (CFDT) plaide pour étendre les aides ciblées
information fournie par AFP 19/04/2026 à 14:13

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, à Boissy-la-Riviere (Essonne), le 26 août 2025. ( POOL / Thibaud MORITZ )

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, à Boissy-la-Riviere (Essonne), le 26 août 2025. ( POOL / Thibaud MORITZ )

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a approuvé dimanche les aides ciblées en faveur des filières les plus touchées par la flambée des prix du carburant, demandant à les étendre aux aides à domicile ou aux "enseignants itinérants".

Le Premier ministre "a raison d'avancer pas à pas, c'est-à-dire d'aller sur des aides ciblées", a estimé Mme Léon interrogée par Franceinfo, France Inter et Le Monde.

Vendredi Sébastien Lecornu, a annoncé que le gouvernement allait "préparer un prochain paquet d'aides" en mai pour les filières les plus touchées par la flambée des prix du carburant, comme les agriculteurs, pêcheurs ou transporteurs routiers. Fin mars, il avait déjà annoncé un plan de près de 70 millions d'euros, ciblé et limité au mois d'avril.

"L'enseignement de la crise énergétique de 2022 avec le début de la guerre en Ukraine (...) c'est que les aides non ciblées ont occasionné des dépenses publiques massives sans efficacité. Aujourd'hui il faut pouvoir effectivement entendre les secteurs qui ont le plus besoin d'être aidés et faire en sorte que chaque euro public dépensé soit un euro utile notamment pour les travailleurs et les travailleuses concernées", a observé Marylise Léon.

La numéro un de la CFDT a plaidé pour étendre ces aides "aux aides à domicile" qui utilisent "énormément leur véhicule" et sont "payées 12 euros de l'heure" pour "aujourd'hui une indemnité kilométrique de 0,35 euro par kilomètre". "Ce n'est pas tenable", a-t-elle souligné.

La représentante syndicale a également cité les "enseignants itinérants" qui "font des remplacements dans plusieurs établissements" et les "aides-soignantes" et de façon plus générale les "personnes qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler".

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14 commentaires

  • 20:21

    Et c'est pour cela qu'ils ont eu si peur des Gilets Jaunes. Et qu'ils ont tiré pour tuer et estropié. Mais ce n'est que partie remise.

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