Marvell va acquérir Lumentum dans une transaction géante

Marvell Technology annonce la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Lumentum, fournisseur de produits optiques et photoniques, dans le cadre d'une transaction entièrement rémunérée en actions, dont les modalités valorisent implicitement la société acquise à 115 MdsUSD en valeur d'entreprise.

Selon Marvell, ce rapprochement réunit deux des entreprises affichant les croissances les plus rapides dans les technologies dédiées à l'IA, en associant des technologies électriques et optiques complémentaires pour répondre aux besoins de connectivité de plus en plus complexes des infrastructures d'IA de nouvelle génération.

L'opération devrait permettre de constituer un vaste portefeuille de solutions de connectivité intégrées, favorisant une co-conception approfondie de bout en bout, la production en grande série de solutions optiques entièrement optimisées et prévalidées, ainsi qu'une commercialisation plus rapide pour les clients.

"En réunissant deux leaders dotés de technologies hautement complémentaires, de talents exceptionnels et de capacités de fabrication spécialisées, nous entendons contribuer à façonner la prochaine ère de la connectivité dédiée à l'IA et créer une valeur exceptionnelle pour les actionnaires", affirme Matt Murphy, le PDG de Marvell.

Estimant que le marché total adressable du groupe combiné devrait atteindre 550 MdsUSD, Marvell attend de cette opération une amélioration des perspectives de croissance à long terme du chiffre d'affaires, ainsi que des marges brute et opérationnelle non GAAP.

Le concepteur de circuits intégrés estime également que ce rapprochement devrait permettre de dégager plus de 1 MdUSD de synergies de coûts annuelles en rythme de croisière et contribuer positivement au BPA non GAAP de Marvell dès la première année suivant sa finalisation.

Une transaction valorisée à 115 MdsUSD

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Lumentum recevront 4,500 actions ordinaires Marvell pour chaque action ordinaire Lumentum détenue, selon une parité d'échange fixe. Les actionnaires actuels de Marvell détiendront environ 67% du groupe combiné, contre environ 33% pour ceux de Lumentum.

L'accord valorise implicitement Lumentum à 115 MdsUSD en valeur d'entreprise, soit environ 1 132 USD par action ordinaire Lumentum et une prime d'environ 23,9% sur la base des cours de clôture au 28 octobre 2026, dernier jour de négociation avant l'apparition de spéculations sur un éventuel rapprochement.

La finalisation de l'opération est attendue au 1er semestre de l'année 2028, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Marvell et de Lumentum, de l'obtention des autorisations réglementaires et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.

Par ailleurs, Marvell indique que son chiffre d'affaires pour le 3e trimestre de son exercice 2027 devrait être conforme aux prévisions précédemment annoncées. Il maintient le point médian de sa précédente fourchette de prévisions, tout en réduisant son amplitude à plus ou moins 2%, contre plus ou moins 5% initialement.