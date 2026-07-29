Marvell Technology veut investir 250 MUSD en Inde en trois ans

Lors d'un événement célébrant ses 20 ans de présence en Inde, Marvell Technology annonce son intention d'investir 250 MUSD dans le pays au cours des trois prochaines années afin d'étendre ses capacités dans les domaines de la technologie, des talents et des infrastructures.

"L'Inde est devenue un centre stratégique d'excellence en ingénierie pour Marvell, jouant un rôle crucial dans l'avancement des technologies d'infrastructure qui alimentent les principaux hyperscalers et fournisseurs de cloud mondiaux", a déclaré Navin Bishnoi, directeur pays pour l'Inde chez Marvell.

Dans le cadre de cet investissement, le concepteur de circuits intégrés pour les infrastructures de données prévoit de doubler ses effectifs au cours des trois prochaines années et dévoile une nouvelle aile dans son bureau de Bangalore, tout en étendant sa présence à Hyderabad.

Cette présence élargie renforcera le réseau mondial d'innovation de l'entreprise, soutenant la conception et le développement de solutions avancées de semi-conducteurs pour l'IA, le cloud et les applications d'infrastructure de données.

Marvell s'est installé à Bangalore en 2006 et a depuis fait de l'Inde sa 2e plus grande organisation de R&D au monde. Marvell India contribue à de nombreuses plateformes technologiques, ses employés détenant de nombreux brevets, et joue un rôle de premier plan dans l'application d'outils avancés d'IA.

Lors de l'événement, Marvell a souligné son engagement à développer les talents d'ingénierie en Inde grâce à son programme de bourses Marvell Scholarship for Technical and Engineering Merit (MSTEM), qui a attiré plus de 7 000 candidats, dont 100 étudiants ont été sélectionnés.