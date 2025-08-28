 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marvell Technology chute sur les prévisions de revenus du troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 22:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O chutent de 8,1 % à 71 $ après la cloche

** La société s'attend à un chiffre d'affaires de 2,06 milliards de dollars pour le 3e trimestre , plus ou moins 5 %, contre une estimation de 2,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre s'élève à 2,01 milliards de dollars, en ligne avec les estimations

** L'action a baissé de ~30% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MARVELL TECH
77,2300 USD NASDAQ +3,26%
