Marvell techno : 10%, nouveau record pulvérisé à 182,3$
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 16:48
Le titre sort par le haut d'une phase de consolidation sommitale (un corridor 158/172E), ce qui libère un potentiel de 14$ vers 186$ : cet objectif pourrait être atteint en quelques heures.
Rappel : le titre se paye 85 fois les bénéfices estimés pour 2027 et près de 45 fois 2028, et 13 fois son chiffre d'affaires 2027, 10 fois 2028, avec un rendement millimétrique de 0,15%.
Cela donne juste une idée de la démesure du "risk-on" dont continue de bénéficier les entreprises associées au développement de l'IA.
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