Marvell s'envole après que Huang, de Nvidia, a déclaré que la société pourrait rejoindre le club des entreprises valant 1 000 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions de Marvell Technology MRVL.O ont bondi de 27,6 % pour atteindre 279,99 $ lors des échanges avant l'ouverture mardi et sont en passe d'atteindre un nouveau record après que le directeur général de Nvidia NVDA.O a qualifié le fabricant de puces de prochaine « entreprise à 1 000 milliards de dollars » ** Le directeur général de NVDA, Jensen Huang, a fait cette remarque lors de la conférence Computex à Taipei; plus tôt cette année, NVDA a investi 2 milliards de dollars dans MRVL pour ses puces IA sur mesure utilisées dans les centres de données > ** L'action MRVL a bondi de 7 % lundi pour clôturer à un record de 219,43 dollars, soit une capitalisation boursière d'environ 192 milliards de dollars; le titre avait atteint un pic intrajournalier historique de 225,14 dollars au cours de la séance

** Le titre se négocie actuellement à 47 fois le bénéfice attendu, contre un PER prévisionnel moyen de 29 au cours des cinq dernières années, selon les données de LSEG, ce qui suggère qu'il pourrait être surévalué

** Depuis le début de l'année jusqu'à lundi, le titre a bondi de 158 %, dépassant largement la hausse de 16,5 % du Nasdaq .IXIC

** 38 des 44 analystes attribuent à l'action la note “recommandation forte d'achat” ou “achat”, 6 la note “conserver”; l'objectif de cours médian de 237,50 dollars est en hausse par rapport aux 125 dollars d'il y a un mois