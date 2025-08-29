 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 715,99
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Marvell s'effondre alors que les faibles perspectives concernant la demande des centres de données alimentent les inquiétudes concernant les puces d'IA personnalisées
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, perte de la valeur de marché au paragraphe 10) par Rashika Singh

Les actions de Marvell Technology

MRVL.O ont chuté de près de 18 % vendredi, les perspectives concernant la demande des centres de données du fabricant de puces n'ayant pas répondu aux attentes élevées en raison des ventes irrégulières de ses puces d'intelligence artificielle personnalisées aux géants de l'informatique dématérialisée.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de puces sont élevées après que leurs valorisations ont grimpé en flèche en raison du commerce de l'IA de Wall Street, mais les derniers bénéfices de Nvidia NVDA.O ont jeté un doute sur la demande des fournisseurs de cloud.

Matt Murphy, directeur général de Marvell, a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats jeudi que le chiffre d'affaires des centres de données pour le troisième trimestre serait stable d'un trimestre à l'autre, ce qui inquiète les investisseurs et les analystes quant à la croissance de son segment clé qui reflète la demande de matériel utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires du fabricant de puces pour réseaux est de plus en plus tiré par son activité de puces personnalisées qui sert les fournisseurs de cloud tels qu'Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui développent des capacités internes pour réduire leur dépendance à l'égard de Nvidia.

Un récent rapport des médias a déclaré que Microsoft avait retardé le déploiement de sa puce d'intelligence artificielle interne jusqu'en 2028 ou plus tard.

Matt Murphy a déclaré qu'il était normal que les grands fournisseurs de cloud computing construisent des infrastructures, faisant référence à l'exposition de Marvell à des calendriers de développement de produits inégaux et à des dépenses irrégulières.

L'analyste de Summit Insights, Kinngai Chan, qui a une note "hold" sur l'action, a déclaré: "Marvell manque d'échelle par rapport à ses pairs plus importants et s'attend à ce que les clients hyperscale poursuivent une stratégie d'approvisionnement multi-fournisseurs, ce qui pourrait peser sur les marges."

Marvell est en concurrence avec son grand rival Broadcom

AVGO.O pour une part des activités de puces personnalisées et de mise en réseau des fournisseurs de cloud. Broadcom n'a pas encore publié ses résultats pour le trimestre de juillet.

Marvell devrait perdre près de 12 milliards de dollars en valeur de marché si les pertes se confirment. Son ratio cours/bénéfice à 12 mois est de 23,95, contre 39,03 pour Broadcom, selon les données compilées par LSEG.

Mais Marvell s'attend à ce que ses activités personnalisées soient plus fortes au quatrième trimestre, a déclaré Murphy, ce qui implique une hausse plus tard dans l'année, lorsque les commandes de puces personnalisées augmenteront de nouveau.

Valeurs associées

AMAZON.COM
229,2100 USD NASDAQ -1,03%
BROADCOM
296,8100 USD NASDAQ -3,84%
MARVELL TECH
64,2493 USD NASDAQ -16,81%
MICROSOFT
506,3900 USD NASDAQ -0,64%
NVIDIA
174,8200 USD NASDAQ -2,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/08/2025 à 15:38:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

