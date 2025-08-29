Marvell s'effondre alors que les faibles perspectives concernant la demande des centres de données alimentent les inquiétudes concernant les puces d'IA personnalisées

Les actions de Marvell Technology

MRVL.O ont chuté de près de 18 % vendredi, les perspectives concernant la demande des centres de données du fabricant de puces n'ayant pas répondu aux attentes élevées en raison des ventes irrégulières de ses puces d'intelligence artificielle personnalisées aux géants de l'informatique dématérialisée.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de puces sont élevées après que leurs valorisations ont grimpé en flèche en raison du commerce de l'IA de Wall Street, mais les derniers bénéfices de Nvidia NVDA.O ont jeté un doute sur la demande des fournisseurs de cloud.

Matt Murphy, directeur général de Marvell, a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats jeudi que le chiffre d'affaires des centres de données pour le troisième trimestre serait stable d'un trimestre à l'autre, ce qui inquiète les investisseurs et les analystes quant à la croissance de son segment clé qui reflète la demande de matériel utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires du fabricant de puces pour réseaux est de plus en plus tiré par son activité de puces personnalisées qui sert les fournisseurs de cloud tels qu'Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui développent des capacités internes pour réduire leur dépendance à l'égard de Nvidia.

Un récent rapport des médias a déclaré que Microsoft avait retardé le déploiement de sa puce d'intelligence artificielle interne jusqu'en 2028 ou plus tard.

Matt Murphy a déclaré qu'il était normal que les grands fournisseurs de cloud computing construisent des infrastructures, faisant référence à l'exposition de Marvell à des calendriers de développement de produits inégaux et à des dépenses irrégulières.

L'analyste de Summit Insights, Kinngai Chan, qui a une note "hold" sur l'action, a déclaré: "Marvell manque d'échelle par rapport à ses pairs plus importants et s'attend à ce que les clients hyperscale poursuivent une stratégie d'approvisionnement multi-fournisseurs, ce qui pourrait peser sur les marges."

Marvell est en concurrence avec son grand rival Broadcom

AVGO.O pour une part des activités de puces personnalisées et de mise en réseau des fournisseurs de cloud. Broadcom n'a pas encore publié ses résultats pour le trimestre de juillet.

Marvell devrait perdre près de 12 milliards de dollars en valeur de marché si les pertes se confirment. Son ratio cours/bénéfice à 12 mois est de 23,95, contre 39,03 pour Broadcom, selon les données compilées par LSEG.

Mais Marvell s'attend à ce que ses activités personnalisées soient plus fortes au quatrième trimestre, a déclaré Murphy, ce qui implique une hausse plus tard dans l'année, lorsque les commandes de puces personnalisées augmenteront de nouveau.