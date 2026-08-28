Marvell recule après que ses prévisions ont déçu les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** L'action Marvell Technology MRVL.O recule de près de 8 % à 223 dollars en pré-ouverture ** Le fabricant de puces n'a pas réussi à fournir une révision à la hausse significative de ses prévisions de chiffre d'affaires à long terme, malgré la signature d'un nouvel accord majeur avec Google portant sur des puces d'IA, décevant ainsi les investisseurs qui espéraient des signes indiquant que cet accord accélérerait la croissance plus rapidement

** Melius Research relève son objectif de cours de 325 à 350 dollars, affirmant que d’autres hyperscalers cherchent également à tirer parti des solutions d’extension et d’inférence de l’Extended Processing Unit (XPU)

** La société de courtage ajoute que les prévisions à court terme sont modestes, mais que l’accord avec Google GOOGL.O , les opportunités liées à Microsoft MSFT.O et la connectivité IA restent des moteurs de croissance clés à long terme

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 37 % pour atteindre 2,74 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,71 milliards de dollars

** Quarante-quatre analystes recommandent en moyenne d’“acheter” l’action; le cours-cible médian s’établit à 273,56 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, l'action avait progressé de 184 % depuis le début de l'année