Marvell rachète XConn pour 540 millions de dollars sur fond d'essor des infrastructures d'IA

Marvell Technology a déclaré mardi qu'il allait acheter le fournisseur d'équipements de réseau XConn Technologies dans le cadre d'une transaction d'une valeur d' environ 540 millions de dollars, alors que le fabricant de puces redouble d'efforts dans le domaine du matériel pour centres de données dans le cadre d'une course à l'expansion de l'infrastructure d'intelligence artificielle.

L'acquisition de XConn aidera le fabricant de puces d'intelligence artificielle MRVL.O à élargir son portefeuille de réseaux - un élément essentiel dans les centres de données d'intelligence artificielle qui aide à connecter différents types de matériel sur les serveurs et joue un rôle déterminant dans la vitesse à laquelle les données peuvent être traitées.

Les actions de Marvell ont augmenté de plus de 2 % dans les premiers échanges. Les actions du fabricant de puces ont chuté de plus de 23 % l'année dernière en raison de la concurrence acharnée de ses grands rivaux Broadcom AVGO.O et de la société la plus précieuse au monde Nvidia NVDA.O , dont les équipements de réseau haut de gamme accompagnent souvent ses puces d'IA de premier plan.

Grâce à cette acquisition en numéraire et en actions, Marvell ajoutera également à son équipe des ingénieurs de XConn spécialisés dans certains dispositifs de mise en réseau, a indiqué la société.

Le montant de la transaction comprendra environ 60 % de liquidités, tandis que le reste des actions sera évalué au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de Marvell. Le fabricant de puces, évalué à plus de 76,52 milliards de dollars, émettra environ 2,5 millions d'actions dans le cadre de l'opération.

"Cette combinaison crée une plateforme de commutation convaincante pour une infrastructure accélérée, faisant progresser la stratégie de connectivité de Marvell pour les centres de données IA et cloud de nouvelle génération", a déclaré Matt Murphy, directeur général de Marvell.

La commutation désigne généralement le processus de transfert de données à travers le centre de données.

Marvell s'attend à ce que les produits XConn augmentent son chiffre d'affaires et ses bénéfices au second semestre de l'exercice 2027, pour atteindre un chiffre d'affaires d'environ 100 millions de dollars au cours de l'exercice 2028.

Les analystes s'attendent à ce que Marvell enregistre un chiffre d'affaires de 12,75 milliards de dollars pour l'exercice 2027, selon les données compilées par LSEG.

La transaction devrait être finalisée au début de l'année 2026.