Marvell prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marvell Technology MRVL.O a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, l'incertitude économique et les inquiétudes concernant les tarifs douaniers ayant pesé sur les dépenses des clients et la demande globale.

La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel de 2,06 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.