Marvell prévoit un chiffre d'affaires élevé pour l'exercice 2028 grâce à l'essor des centres de données pilotés par l'IA, les actions bondissent

Marvell Technology MRVL.O a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, signalant une demande robuste pour les puces personnalisées et les solutions d'interconnexion utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle, ce qui a fait bondir ses actions de 15% dans les échanges prolongés.

L'adoption croissante d'outils d'intelligence artificielle a stimulé la demande de puces spécialisées telles que les circuits intégrés personnalisés à application spécifique de Marvell utilisés dans les centres de données avancés, ainsi que ses technologies d'interconnexion qui permettent un transfert de données à grande vitesse entre les processeurs, la mémoire et les serveurs.

Les grandes entreprises technologiques telles qu'Alphabet

GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'intelligence artificielle cette année, ce qui stimule la demande de puces utilisées dans les serveurs et les équipements de réseau par des entreprises telles que Marvell.

Marvell s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de près de 40 % et approche les 15 milliards de dollars au cours de l'exercice 2028, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 12,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a également relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2027, qui devraient croître de plus de 30 % d'une année sur l'autre et approcher les 11 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant des revenus d'environ 10 milliards de dollars.

Elle prévoit des recettes d'environ 2,40 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, pour le premier trimestre, ce qui est supérieur aux estimations de 2,27 milliards de dollars. La société a déclaré que les prévisions trimestrielles incluent les résultats attendus de Celestial AI et de XConn Technologies.

Marvell a cédé son activité Ethernet automobile l'année dernière et a conclu l'acquisition de Celestial AI dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,25 milliards de dollars , en mettant l'accent sur les tissus photoniques, une technologie qui utilise la lumière plutôt que des signaux électriques pour relier les puces d'intelligence artificielle et les puces de mémoire.

"Nous nous attendons à ce que la croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel s'accélère chaque trimestre au cours de l'exercice 2027, grâce à la vigueur continue de notre activité de centres de données, les réservations continuant de croître à un rythme record", a déclaré le directeur général Matt Murphy dans un communiqué.

Marvell et son rival Broadcom AVGO.O aident les entreprises de cloud computing à concevoir des puces personnalisées adaptées aux charges de travail de leurs centres de données, une activité en plein essor car les hyperscalers cherchent des alternatives aux processeurs d'IA polyvalents de Nvidia NVDA.O .

"Les actions de Marvell, comme de nombreux noms liés à l'IA, ont sous-performé le groupe des semi-conducteurs au cours des deux derniers trimestres. Nous pensons que les résultats et les perspectives meilleurs que prévu, bien qu'attendus, sont plus un soulagement pour les investisseurs qu'une confirmation de la vigueur des dépenses à court terme dans les centres de données", a déclaré Kinngai Chan, analyste de recherche senior chez Summit Insights.

Broadcom a déclaré mercredi qu'il prévoyait plus de 100 milliards de dollars de ventes de puces d'intelligence artificielle l'année prochaine , signalant des gains de parts rapides sur un marché dominé par Nvidia, qui a annoncé le mois dernier des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre de janvier.

Pour le quatrième trimestre, Marvell a fait état d'une augmentation de 22 % de son chiffre d'affaires, à 2,22 milliards de dollars, soit un peu plus que les estimations de 2,21 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 80 cents a dépassé les estimations de 79 cents.

Le chiffre d'affaires du segment des centres de données, son activité la plus importante, a augmenté de 21 % pour atteindre 1,65 milliard de dollars, alors que les estimations étaient de 1,64 milliard de dollars.