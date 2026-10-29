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Marvell prêt à casser sa tirelire pour Lumentum ?
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 10:06

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Le fabricant de puces négocierait l'acquisition du fournisseur de composants optiques pour centres de données, une opération qui pourrait être annoncée dès la semaine prochaine. L'annonce a fait bondir l'action Lumentum d'environ 9% après la clôture, tandis que le titre Marvell reculait de plus de 8%.

Marvell Technology serait en discussions avancées pour racheter Lumentum Holdings, fabricant de composants optiques pour centres de données, selon des sources convergentes citées par Bloomberg et Reuters. L'opération pourrait être annoncée dès la semaine prochaine.

Lumentum fabrique des composants optiques pour les réseaux de communication et les centres de données. Ces secteurs attirent de plus en plus les investisseurs, les charges de travail liées à l'intelligence artificielle poussant la demande de transmissions de données plus rapides.

Marvell compte parmi les grands bénéficiaires des dépenses dans l'IA : son titre a presque triplé cette année, porté par la demande pour ses puces d'IA sur mesure et ses produits de réseau.

Ce rachat renforcerait les positions de Marvell dans l'optique pour infrastructures d'IA. Pour les analystes de Bernstein, cette stratégie s'appuie déjà sur le rachat de la société de photonique Celestial AI, annoncé fin d'année dernière pour 3,25 milliards de dollars.

Marvell pèse 221 milliards de dollars en bourse, Lumentum 83 milliards.

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LUMENTUM HLDNGS
913,9500 USD NASDAQ 0,00%
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