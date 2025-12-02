 Aller au contenu principal
Marvell négocierait le rachat de la start-up Celestial AI
information fournie par AOF 02/12/2025 à 14:59

(AOF) - Le fabricant de puces Marvell, serait en pourparlers avancés pour racheter la start-up Celestial AI, basée à Santa Clara, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions pour plus de 5 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier citées par le site spécialisé, The Information. Selon l'accord en cours de discussion, Marvell verserait plusieurs milliards de dollars d'avance pour cette start-up qui n'a encore généré aucun chiffre d'affaires, selon l'une des personnes interrogées.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MARVELL TECH GRO
USD LSE 0,00%
