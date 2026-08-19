Marvell en hausse grâce à un contrat portant sur des puces sur mesure qui accorde à Google des bons de souscription d'actions d'une valeur de 12,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Le titre du fabricant de puces Marvell Technology

MRVL.O progresse de 11,9% à 241,88 dollars en pré-ouverture ** MRVL accorde à Google GOOGL.O un bon de souscription lui permettant d’acquérir une participation d’une valeur d’environ 12,18 milliards de dollars dans le cadre d’un accord visant à développer des puces sur mesure pour le géant de la recherche ** Aux termes de cet accord , ce bon de souscription confère à Google le droit d’acquérir jusqu’à 58,97 millions d’actions ordinaires de Marvell à un prix d’exercice de 206,58 dollars par action

** Les actions de Broadcom AVGO.O , principal concurrent de Marvell dans le secteur des puces électroniques, reculent de 4,6% à 362,61 dollars avant l'ouverture du marché

** L'action GOOGL recule de 0,5% à 342,50 dollars en pré-ouverture

** Depuis la dernière clôture, le titre MRVL a plus que doublé cette année