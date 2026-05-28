Marvell en baisse avant l'ouverture de la Bourse malgré des résultats positifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** L'action du fabricant de puces Marvell Technology

MRVL.O recule de près de 2 % à 197,36 dollars en pré-ouverture

** La société a annoncé mercredi que son activité de puces sur mesure dépasserait les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029, alors que les entreprises du cloud développent leurs centres de données d'IA et investissent dans des puces sur mesure pour réduire leur dépendance vis-à-vis des processeurs NVDA.O de Nvidia () ** J.P. Morgan estime que Marvell reste très prudent dans ses prévisions pour l'exercice 2028 et réduit considérablement ses prévisions par rapport aux chiffres réels

** Il ajoute que le prochain client Tier-1 de la société pour les XPU (Microsoft MSFT.O , le programme de XPU Maia en 3 nm) progresse bien, avec des plans de production à grande échelle prévus pour l'année prochaine

** Au premier trimestre, son chiffre d'affaires a augmenté de 28 % pour atteindre 2,42 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,40 milliards de dollars

** À la suite de ces résultats, au moins douze sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours pour le titre – données compilées par LSEG

** La note moyenne de quarante-trois analystes est "acheter", avec un objectif de cours médian de 176 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé d'environ 134 %